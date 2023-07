Giulia Salemi lo grida a squarciagola: “per me sto cogl..one deve marcire in carcere”

Giulia Salemi è furiosa, lo sgrida a squarciagola e gli augura di marcire in galera. È un fatto veramente molto grave quello successo, queste cose non dovrebbero accadere, più che disgusto non si può provare.

Una Giulia Salemi così furiosa non l’avevamo ancora mai visto, questi fatti non dovrebbero capitare nel 2023 eppure, purtroppo sono ancora all’ordine del giorno. Per questo l’influencer vorrebbe tanto vederlo marcire in galera, non dovrebbe passarla liscia, in un Paese civile queste cose non dovrebbero succedere.

Giulia Salemi è impossibile che non la conosciate, in quanto la giovane influencer ha un pubblico molto vasto che la segue, non solo per la sua bellezza ma anche per le sue apparizioni pubbliche e per i suoi tutorial sul make-up, che in tante vorrebbero riuscire a realizzare. La Salemi è stata apprezzata anche in veste di opinionista del Grande Fratello Vip e da rumors insistenti, pare che l’influencer sarà presente, nel medesimo ruolo, anche nella prossima stagione.

Il drink della discordia

Prima di parlarvi di quello che ha dichiarato Giulia Salemi, vogliamo riportarvi un fatto diventato virale in questi giorni. È iniziato tutto con un drink rimandato indietro e il popolo social si è scatenato contro la nota influencer. In pratica, la Salemi, attualmente in vacanza con il fidanzato, Pierpaolo Pretelli, decide di godersi la serata in un locale della zona, ma quando riceve il suo cocktail, qualcosa disturba la ragazza.

Secondo l’opinionista, quel drink sarebbe stato troppo annacquato dal ghiaccio e quindi chiede al cameriere di portargliene un altro con meno ghiaccio e più alcool. Questo video ripreso dalla stessa influencer, è stato pubblicato sui social, con il titolo: “Non puoi venire a rubare in casa dei ladri”. I più esperti però l’hanno ripresa, sostenendo che nessuno le ha rubato niente, in quanto l’acqua in un cocktail serve proprio a mantenere inalterata la temperatura della bevanda, senza stravolgere la gradazione del drink.

Quella del locale, di metterle il ghiaccio alla Collin Spears, è stata semplicemente una scelta ad effetto, in quanto sarebbe il modo più trendy attuale di servire questi cocktail. In molti si sono chiesti come abbia fatto un’esperta di tendenze come lei a fare uno scivolone tanto grosso sulla bevanda?

Quel video scioccante

Giulia Salemi ha condiviso in una storia social, un video postato da Luca Abete, nel quale veniva ripreso un individuo, perché scusate uomo questo non possiamo proprio definirlo, mentre prende a schiaffi la fidanzata ripetutamente. Dopo pochi minuti, fortunatamente dei ragazzi decidono di intervenire in soccorso della giovane.

Non vi riporteremo il video completo in quanto le immagini sono veramente molto forti, ci limiteremo quindi a riportare il commento della Salemi (che condividiamo a pieno), la quale spera veramente che quel ragazzo possa finire in galera e pagare per le azioni commesse e invita le ragazze a non tacere su queste situazioni. Bisogna denunciare, basta stare zitte, basta subire. È proprio vero, bisognerebbe tutte quante iniziare a praticare kickboxing come Elisabetta Canalis, poi vediamo se alzano ancora le mani?