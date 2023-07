“È scomparsa”: ore di paura per Charlene di Monaco | Terremoto nel Principato

Che fine ha fatto principessa Charlene di Monaco? Tutti sono in pensiero per lei. Ecco cosa sta succedendo nel palazzo del Principato.

Non c’è un attimo di tregua per Charlene di Monaco. Purtroppo da anni non sta vivendo bei momenti, ragion per cui la famiglia reale è stata costretta ad allontanarla da corte per riservarle le migliori cure mediche in strutture svizzere. Si dice che sia una dei membri più amati del Principato e il merito è senza dubbio di ciò che trasmette a coloro che incrociano il suo sguardo.

Convolata a nozze con Alberto di Monaco il 1° luglio 2011 nella sala del Trono del Palazzo dei Principi a Monaco Vecchia, sono poi partiti per la luna di miele recandosi in Sudafrica. Da loro amore sono nati i gemelli Gabriella Thérèse Marie e Jacques Honoré Rainier il 10 dicembre 2014. Si è sempre prodigata per i bambini poveri dell’Africa, dunque spesso si è recata lì.

Durante uno dei suoi viaggi ha contratto un’infezione che l’ha costretta a stare lontano dal Principato per mesi. Dopo tanta agonia per la separazione forzata dai figli, finalmente è riuscita a riabbracciarli. Purtroppo, in seguito a un atto violento nei confronti di una dama di corte, è stata portata in una clinica.

Come se non bastasse ha dovuto fare i conti con donne comparse all’improvviso sostenendo di essere state le amanti del marito. Di certo non ha avuto vita facile e, ora che non si vede più in circolazione, sta facendo nuovamente preoccupare.

Paura per Charlene di Monaco

Molti hanno notato che la principessa non si è mostrata più in pubblico in queste ultime settimane. La sua ultima apparizione risale al 20 giugno quando si è celebrato il Golden Nymphs Awards di Monte Carlo. In quell’occasione ha incantato i presenti con un outfit pazzesco: abito blu con una scollatura vertiginosa.

Il marito, invece, partecipa a ogni evento come quello del famoso torneo di tennis a Wimbledon tenutosi di recente. Essendo molto amata dalla stragrande maggioranza delle persone, è normale che ci sia preoccupazione per lei, soprattutto per colpa dei suoi problemi avuti in passato. Adesso cosa sarà successo? Andiamo a scoprirlo.

I sospetti della sua assenza

“Che fine ha fatto Charlene di Monaco?”, ecco cosa si può leggere sul web. Il pettegolezzo è stato alimentato anche dal fatto che nel giorno del loro tredicesimo anniversario non fatto nulla. Né interviste, né dichiarazioni pubbliche e nemmeno delle dediche sui rispettivi profili social.

Non è chiaro cosa ci sia dietro la sua assenza. Potrebbe aver avuto nuovamente dei problemi di salute tali da indurre terzi ad allontanarla nuovamente dal Principato o non è da escludere una crisi con il marito. Per ora è tutto avvolto nel manto del mistero.