Silvio Berlusconi, oggi la Hunziker tira fuori cosa le aveva detto il Cav: “Ricordati che è molto meglio dare…”

A distanza di un mese dalla morte di Silvio Berlusconi, Michelle Hunziker ha svelato cosa le aveva detto il Cavaliere prima di morire. Le aveva ricordato che era meglio dare, lei ha voluto farlo sapere a tutti.

Come saprete, Silvio Berlusconi è morto da circa un mese, per via di quel tumore che se l’è portato via. Il Cavaliere ha cercato di fare le cose fatte bene, per fare in modo che i figli non avessero problemi dopo la sua morte.

Da pochi giorni è stato letto il suo testamento e non tutti sono rimasti soddisfatti, in primis la sua compagna, la quale, forse, avrebbe voluto di più. Come finirà questa storia, non c’è dato ancora saperlo.

Le parole di Michelle Hunziker

Prima di svelarvi cosa ha detto Michelle Hunziker in merito a Silvio Berlusconi, vogliamo svelarvi cosa ha detto la stessa conduttrice in merito ad un argomento, per lei molto importante. La mamma di Aurora Ramazzotti, attualmente si sta godendo il suo nuovo ruolo da nonna e non pensa per niente all’amore, in quanto il nipotino la tiene occupata parecchio. Dopo la fine dei suoi due matrimoni e del breve flirt con Angiolini, la Hunziker vuole pensare ad altro e si sta beando nella sua prima vacanza da single.

Come ha dichiarato lei stessa: “La “singletudine” è uno stato da godersi. C’è il tempo per l’amarezza e poi c’è quello per assaporare tutto quello che hai. Io ho seminato molto amore intorno a me e ne sono circondata grazie alla mia famiglia allargata…non sto cercando una relazione ma se arrivasse ne sarei felice. Certo, chi si prende me si accolla un bel carrozzone con tre figli, un nipote, due ex mariti”.

Michelle Hunziker e Silvio Berlusconi

Michelle Hunziker, ha deciso di rivelare a tutti cosa le aveva detto Silvio Berlusconi quando era ancora in vita, ha deciso che non è giusto tenere questo aneddoto segreto e così ad un mese dalla sua scomparsa, ha deciso di fare questo regalo ai suoi figli.

Ecco che cosa ha dichiarato nonna Michelle: “Mi chiamava spesso per farmi i complimenti. La sua energia catalizzava chiunque… Io l’ho sempre visto aiutare chiunque glielo chiedesse e così gli domandai: “Silvio, non ti sei mai pentito di essere così generoso con tutti?“. Lui rispose: “Michelle, ricordati che è molto meglio dare i soldi alle persone quando sei in vita perché da morto non possono ringraziarti””.