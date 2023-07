La regina Camilla e il gesto proibito: rotto il protocollo reale

Guai in vista per la Regina Camilla. Pare che non abbia rispettato il protocollo reale compiendo un gesto che non è passato inosservato ai sudditi. Andiamo a scoprire cosa ha fatto al punto tale da creare scompiglio.

Da quando la Regina Elisabetta II è andata via per sempre, nella casa reale ci sono state tante novità. Re Carlo III, dopo alcuni dissapori con il Principe Harry e Meghan Markle, potrebbe finalmente riabbracciare i suoi nipoti Archie e Lilibet. Ciò avverrà durante la festa del suo 75° compleanno a novembre.

Qualcuno teme che la duchessa di Sussex valuterebbe l’idea di fare marcia indietro all’ultimo momento. Si dice che a corte si stia organizzando già da ora una grande festa per stupire tutti gli invitati. Per ora non è dato sapere altro, ma i tabloid inglesi sicuramente terranno aggiornati passo dopo passo.

Qualche giorno fa c’è stato l’incontro con Joe Biden, il quale è stato al centro dell’attenzione per via del protocollo di corte infranto. Ha messo una mano sul braccio e poi dato una pacca alla schiena. In effetti l’incontro è stato cordiale, come se fossero due amici di vecchia data.

In queste ore, invece, è la Regina Camilla ad avere le telecamere puntate addosso per un medesimo gesto alquanto compromettente per le regole della Royal family. Ecco tutti i dettagli.

Il gesto inaspettato della Regina Camilla

La Regina Camilla si è recata a un evento sfoggiando un outfit molto elegante: un abito bianco che termina sul ginocchio con sfumature tendenti al blu e uno scialle con tanto di porchette. Il risultato è stato sensazionale, a differenza di quanto ha fatto con una delle ragazze presenti.

Quest’ultima fa parte del gruppo di raccattapalle di Wimbledon, un ruolo familiare alla Regina perché in passato anche lei se ne occupava. Essendo nota per il suo lato socievole, ha fatto un qualcosa che è piaciuto, ma anche criticato. Andiamo a scoprire cosa ha combinato.

Il web contro la Regina per la sua ‘disattenzione’

A un certo punto ha stretto la mano alla ragazza e ciò ha scatenato il malcontento generale per un motivo ben preciso. Questo gesto sarebbe vietato perché nelle celebrazioni pubbliche è letteralmente impossibile farlo con ogni singolo suddito. Qualcun altro, poi, ha notato un altro dettaglio.

“Saluta le persone usando la mano destra, ma quando si porta la mano sui capelli, cambia la borsetta e usa quella sinistra pulita. Molto intelligente”, ecco cosa si può leggere sul web. Ci saranno dei provvedimenti? Non proprio, dato che proprio il consorte ha deciso di introdurre dei cambiamenti con lo scopo di stare a passo con i tempi.