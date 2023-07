Doccia fredda per Flora Canto: purtroppo è dovuta intervenire

Flora Canto non ha avuto altra scelta, è stata costretta a intervenire per mettere in chiaro delle cose su una faccenda che riguarda la sua famiglia. Ecco cosa sta succedendo.

Flora Canto è un’attrice e conduttrice televisiva, nonché ex di Filippo Bisciglia. Si sono lasciati quando lui partecipò a una delle prime edizioni del Grande Fratello dove ebbe una relazione con una delle concorrenti. Lei non esitò a lasciarlo così nel 2006 è stata la tronista di Uomini e Donne di Maria De Filippi.

Ha avuto modo di cimentarsi nella recitazione con una parte avuta in Don Matteo, Di tutti i colori e La coppia di campioni. Come se non bastasse ha mostrato di avere anche doti canore partecipando a Tale e Quale Show nel 2019. Nel 2020 poi è stata un’inviata di Adriana Volpe per Ogni mattina su TV8.

Di recente è stata costretta a mettere a tacere chi non vede di buon occhio il marito Enrico Brignano. Tutto ha avuto inizio quando il cantante neomelodico Mario Forte ha condiviso un video in cui si è esibito a un gender reveal party e tra i commenti non è passato inosservato quello del marito di lei.

“Pattume”, ecco cosa avrebbe scritto scatenando così tante polemiche. I fan del cantante sono intervenuti e qualcuno è stato di poche parole, ma poi è intervenuto il diretto interessato con una Instagram Story.

Flora Canto costretta a intervenire

“Sono Mario, non abbiamo mai avuto il piacere di conoscerci. Speravo non fosse questo il modo principale. Quello che tu definisci pattume è il mio lavoro, spesso è un momento di gioia regalato ad alcune persone…Sai a volte è dura rispondere, ci vuole forza. Gran parte della mia l’ho impiegata per sconfiggere la malattia…Il pattume ce l’ha fatta…sono molto dispiaciuto. A presto” .

A seguire la cantante neomelodica Nancy Coppola ha difeso a spada tratta il collega: “Caro Enrico Brignano sono profondamente dispiaciuta di quello che ho letto, di quello che tu hai scritto al video del mio collega chiamandolo pattume semplicemente perché stava facendo il suo lavoro. Eppure non mi sembra che ti chiamano monnezza per le tue battute ‘ironiche’ che fanno cag**e”. Al momento Brignano non ha risposto, ma ci ha pensato la moglie.

“Sarai il primo a saperlo”

Flora Canto è intervenuta sui social in difesa del marito dicendo: “Caro Mario stiamo cercando di capire cosa è accaduto! Ma Enrico non ha mai scritto quel commento…figurati che al nostro matrimonio la mia sorpresa era avere ospite Sannino, perché noi amiamo la musica napoletana con tutti i loro cantanti! Quindi appena avremo capito se hanno hackerato il suo profilo sarai il primo a saperlo”.

Flora Canto è stata chiara nella sua esposizione, eppure qualcuno non le crede. Per il momento la faccenda non ha avuto ulteriori sviluppi. Ragion per cui non ci resta che attendere cosa succederà nella prossime ore.