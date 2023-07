Don Matteo, Raoul Bova ‘sostituito’ da un altro bellissimo: chi arriva a soffiargli il posto di più amato

Raoul Bova, il nuovo interprete di Don Matteo, sarà sostituito da un altro bellissimo come lui. Ecco chi sarà il nuovo personaggio che vorrà soffiargli il posto nella fiction. I telespettatori si erano appena abituati a lui, dopo Terence Hill e adesso si cambia di nuovo?

Ricordatevi il detto: “Ambasciator non porta pena”. Noi facciamo solo da messaggeri, quindi non prendetevela con noi per questa “brutta notizia”.

Il bell’attore protagonista di Don Matteo, Raoul Bova, sarà sostituito da un altro attore bellissimo quanto lui. Vi sveleremo chi sarà il nuovo personaggio che soffierà il posto al nuovo prete della storia.

I telespettatori sono molto affezionati alla serie tv, Rai, Don Matteo, in quanto gli sta facendo compagnia da più di vent’anni. Per tutti è stato molto doloroso dover dire addio al pioniere della storia, Terence Hill, il quale in seguito è stato appunto sostituito da Raoul Bova.

Per questo, stanno iniziando tutti a “drizzare le antenne”, in quanto il pensiero di dover salutare nuovamente un personaggio a cui, con fatica, si sono affezionati, risulta essere molto doloroso.

Riprese con la fioritura per Don Matteo

A prescindere su chi sarà il nuovo protagonista della storia, Don Matteo approda nuovamente a Castelluccio, per le riprese della famosa Fioritura. La troupe di Lux Vide, arriverà a Pian Grande per effettuare le riprese della zona, che daranno un grosso aiuto ad un territorio italiano, spesso non valorizzato. Tra i bellissimi fiori di papavero e lenticchia, presumibilmente si svolgerà la registrazione di qualche puntata particolare.

Già durante l’11 stagione, la location era stata lo sfondo per la sigla di apertura, dove si poteva vedere Terence Hill scorrazzare tra i suoi campi con la famosa bicicletta. In quell’occasione, fu scelto Pian Grande per cercare di aiutare una località attanagliata dai danni del forte terremoto che l’aveva colpita.

Cambiamenti in corso per Don Matteo

Attenzione, Raoul Bova, di Don Matteo, veramente sarà sostituito da un altro bellissimo che penserà bene di soffiargli il posto? Prima che iniziate a tempestare di post, il profilo social ufficiale della serie tv della Rai, state tranquilli, non è quello che sembra. Don Massimo alias Raoul Bova, tornerà a vestire i suoi panni da prete e nessuno glieli porterà via. Anzi, sarà lui stesso a dover fare i conti con una città che lo guarda ancora con riserva, avendo il cuore affranto dall’abbandono del loro caro Don Matteo alias Terence Hill.

La new entry che arriverà nella serie, prenderà il posto del capitano Anna, interpretata da Maria Chiara Giannetta, la quale seguirà il suo grande amore Marco, interpretato da Maurizio Lastrico. Il nuovo personaggio sarà Eugenio Mastandrea, il quale vestirà i panni del nuovo capitano del comando, inoltre arriverà anche una nuova PM, della quale per il momento non si conosce ancora l’identità. Non ci resta quindi che attendere l’inizio della nuova stagione di Don Matteo.