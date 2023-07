Ore di angoscia per Giulia De Lellis: “Liquido nel cervelletto” | Cosa sta accadendo all’ex di Ued

Non è un bel periodo per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giulia De Lellis. Andiamo a scoprire cosa sta vivendo in queste ore per colpa di una scoperta del tutto inaspettata.

Giulia De Lellis è una delle corteggiatrici del programma televisivo di Maria De Filippi che ha saputo cavalcare l’onda del successo. Il merito è senza dubbio del percorso sentimentale fatto dall’inizio alla fine con il tronista Andrea Damante. Lei si è fatta notare apostrofando in modo negativo il ragazzo, quindi da allora le esterne sono state numerose al punto tale da andare via dallo studio mano nella mano.

Prima lui è entrato nella casa del Grande Fratello Vip con Asia Nuccetelli, la quale ha spinto Giulia a intervenire in varie occasioni per invitarla a non giocare con il proprio ragazzo. Poi l’edizione successiva ha dato modo a lei di mettersi in gioco e, una volta terminata l’esperienza, ha lasciato Andrea per colpa di un tradimento (confermato con il suo libro).

E’ stata con Andrea Iannone per un po’, ma poi è tornata dall’ex fidanzato condividendo la quotidianità nel periodo della pandemia. Poi si sono nuovamente lasciati e adesso sono felici accanto ad altre persone: Elisa Visari e Carlo Gussalli Beretta. Nel frattempo è diventata una delle influencer del momento e ha ottenuto la conduzione di alcuni programmi televisivi.

Essendo un personaggio pubblico, condivide tutto della sua quotidianità sui social. Infatti nemmeno stavolta ha fatto eccezione svelando un retroscena del tutto inaspettato della vita privata. Purtroppo riguarda delle condizioni di salute.

Angoscia piombata nella vita di Giulia De Lellis

Tutti sono concordi nel dire che Giulia sia riuscita a costruire una carriera usando come trampolino di lancio Uomini e Donne. Su Instagram è seguita da tante fan che l’hanno sostenuta anche ai tempi del Grande Fratello Vip. Sicuramente in tante si rispecchiano in lei o vogliono seguire le sue stesse orme.

In queste ore ha riferito ai numerosissimi follower di essere preoccupata per un membro importante della sua famiglia. Nonostante sia arrivato in un secondo momento, Giulia si è innamorata a prima vista. Si tratta di Tommaso, ovvero il suo amico a quattro zampe. Andiamo a scoprire cosa sta succedendo.

“Spero solo dicano presto qualcosa”

“Ha questo liquido che gli ha sospirato il cervello che sta tornando. Oggi la risonanza da ripetere…spero solo dicano presto qualcosa”, ecco cosa ha riferito ai fan senza nascondere la sua preoccupazione.

Tommaso è arrivato nella sua vita quando era ancora fidanzata con Damante e da allora sono inseparabili. Si dice che per il piccolo pelosetto i due ex si sentono ancora. Sicuramente la giovane aggiornerà i follower quando avrà delle risposte dai medici.