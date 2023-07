Fidanzato di Temptation Island fa un appello a Maria De Filippi: chissà come la prenderà la padrona di casa

Un fidanzato dell’attuale edizione di Temptation Island avrebbe fatto una proposto a Maria De Filippi. Andiamo a scoprire di chi si tratta e cosa ha in mente.

Dopo anni di assenza dal piccolo schermo Temptation Island è tornato su canale 5 in prima serata per fare compagnia agli italiani. Le coppie di quest’edizione, come quelle precedenti del resto, sono riusciti a catturare l’attenzione del pubblico creando delle dinamiche avvincenti nei due villaggi circondati da tentazioni giornaliere.

Nonostante non siano ancora trascorsi i 21 giorni, qualcuno ha richiesto senza alcuna esitazione il falò di confronto. Nell’ultima puntata, andata in onda lunedì 10 luglio 2023, ben due coppie sono andate vie dal reality. Si tratta di Alessia e Davide e Giuseppe e Gabriella. La prima ha partecipato per volontà di lei, stufa di essere sempre criticata da lui per colpa del suo tradimento. Davide ha perso le staffe quando l’ha vista in atteggiamenti carini con un tentatore.

Alla fine si sono promessi che cambieranno per il bene del loro amore. Giuseppe, invece, dopo aver visto la sua fidanzata tra le braccia di un tentatore non ha esitato a chiedere il confronto .Se ne sono detti di tutti i colori al punto tale da andare via separatamente. Tuttavia Filippo Bisciglia ha accennato al termine della puntata che non è finita tra i due.

Per quanto riguarda le altre coppie, sono ancora in gioco e probabilmente resteranno fino alla fine per capire fino a che punto la faccenda potrebbe svilupparsi. Nel frattempo un altro fidanzato e un’altra fidanzata hanno lasciato Temptation Island e pare che lui abbia fatto una proposta a Maria De Filippi.

La richiesta del fidanzato di Temptation Island

Il ragazzo in questione ha detto di essere stato lui a contattare la produzione. Durante i giorni di permanenza nel reality qualcuno dall’esterno ha insinuato tutt’altro, ovvero che è stata lei che avrebbe chiamato per poter fare i provini.

In più è stato riferito che lui sembra un bravo ragazzo, ma fin troppo per essere comandato a bacchetta. Il confronto è servito per spiegare il suo disagio causato soprattutto dal fattore economico e lei ha replicato che non è mai stata compresa. Per fortuna anche in questo caso l’amore ha trionfato. Loro sono Manuel e Isabella.

“Non sono ipocrita”

Sembra che il sogno di Manuel sia quello di lavorare nel piccolo schermo, quindi avrebbe fatto richiesta all’amatissima conduttrice di voler un suo spazio nel mondo dello spettacolo. “Non sono ipocrita, spero un giorno di poter fare qualcosa in tv”, ecco cosa ha confessato senza girarci attorno.

Non ha mai tentato di intraprendere questa strada, ma il reality sicuramente gli ha dato la spinta giusta per fare questo passo. Avremo modo di rivederlo? Per scoprirlo non ci resta che attendere.