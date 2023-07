Carlo Conti, la rivelazione clamorosa: “Quando mi sono licenziato è svenuta”

Carlo Conti, l’amatissimo conduttore toscano fa un’improvvisa rivelazione. Quando si è licenziato lei è svenuta. Lei chi? E soprattutto di che licenziamento parla?

È decisamente un immenso professionista con alle spalle tanta gavetta e un curriculum di massimo rispetto, il bravo e simpatico Carlo Conti. Conduttore sopraffino, dalla parlantina assai sciolta e dall’innata simpatia, sa come tenere incollati i telespettatori dall’inizio alla fine, nei suoi numerosissimi show televisivi.

Nel corso dell’ultima stagione TV l’abbiamo visto saldamente al timone del suo storico Tale E Quale Show, nonché nel suo spin-off Tali E Quali. Inoltre dopo il Festival di Sanremo è anche andato in onda uno speciale dedicato alla kermesse che ci invidia tutto il mondo. Carlo ha anche condotto la premiazione del David di Donatello ed è tornato a farci divertire alla conduzione de I Migliori Anni.

Ad affiancarlo è stata la bravissima Flora Canto. Ora il conduttore fiorentino si sta godendo una vacanza al mare, che lui adora, in compagnia della moglie Francesca e del figlio Matteo. Deve cercare di ricaricare le pile in attesa di una nuova stagione televisiva, che lo vedrà indiscusso protagonista delle Reti Rai.

Carlo Conti parla di licenziamento

Carlo ha tuttavia mosso, ancora giovanissimo, i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo, non in TV ma in Radio, che, come ha lo stesso dichiarato, rimane il suo grande amore. Allora aveva i capelli folti, ricci e mori e faceva girare non poco la testa alle ragazze, quando si esibiva in discoteca. È dunque un grande conoscitore del mondo delle sette note e la musica non può mai mancare nella sua vita.

Ergo, molti suoi fan sperano che nel 2025 sia nuovamente lui a prendere le redino del Festival di Sanremo, come ha già fatto in passato, visto che per ora Amadeus non ne vuole sapere. Nel frattempo il conduttore fiorentino ha allarmato e non poco i suoi estimatori, parlando di licenziamento. Nel farlo poi ha anche aggiunto che una donna, nell’appurarlo, sarebbe svenuta.

La mamma è svenuta, il racconto dei fatti

L’aneddoto apparitene al suo passato, quando ancora era agli esordi e pertanto non era famoso. Durante una sua chiacchierata con Monica Setta in TV, Conti ha ripercorso la sua carriera. Da ragazzo, dopo il diploma, aveva svolto un colloquio in banca, dove l’avevano assunto. Allora lavorava già in discoteca e trasmetteva alla radio. Alla fine ha preso un’importante decisione.

“Sono andato dal direttor e mi sono licenziato. Il problema era dirlo alla mia mamma. Quando gliel’ho detto è svenuta letteralmente.“, ha svelato Conti. Tuttavia, una volta che si è ripresa gli ha detto una frase che lui non dimenticherà mai: “Carlo, se non ci credi tu in quello che fai chi ci deve credere?”. Fortunatamente lui ci ha creduto ed è diventato l’immenso professionista che è oggi.