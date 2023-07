Pier Silvio Berlusconi, chi è che lo sta consigliando: Signorini ora trema

Pier Silvio Berlusconi sta mettendo in atto vere e proprie rivoluzioni in Azienda. Sapete chi è che lo consiglia? Alfonso Signorini comincia a tremare.

Dopo la dipartita del suo adorato papà, l’accorto Pier Silvio si è rimboccato ancora una volta le maniche e ha cominciato a lavorare ancora di più a spron battuto per dare in pasto ai telespettatori una nuova stagione TV, compiendo una vera e propria rivoluzione. Fuori Belen dalle Reti Mediaset e Barbara D’Urso dalla conduzione di Pomeriggio Cinque.

Ha lavorato duramente per consentire l’arrivo di splendide giornaliste e conduttrici quali Myrta Merlino e Bianca Berlinguer. Tante poi le novità che potremo notare in autunno, come l’arrivo della versione invernale di Temptation Island. Non per nulla quella tradizionale, che sta andando tutt’ora in onda su Canale 5, sta andando alla grande.

Già lo scorso anno nel mirino dell’AD delle Reti Mediaset vi era il GF Vip 7, che aveva preso una piega troppo trash. Ed è per questo motivo che aveva deciso, quasi sul finale di stagione, di intervenire a gamba tesa, chiedendo ai concorrenti di assumere atteggiamenti più consoni a un programma TV su una Rete Nazionale, anche e soprattutto per quel che concerneva outfit e linguaggio.

Pier Silvio Berlusconi, a chi chiede consiglio?

Sono giunte eliminazioni e squalifiche a gogo e le più celebri sono state quelle di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro, certamente due grandi protagonisti della settima edizione. A settembre 2023 non vedremo in onda l’edizione Vip, ma quella nip, del padre di tutti i reality. Al momento si stanno ancora svolgendo i casting per scovare i concorrenti. Ad ogni modo Signorini manterrà la conduzione.

Si è tuttavia deciso di aggiungere qualche vip, ma Pier Silvio non vuole nel modo più assoluto influencer. Sembra inoltre che chieda una ricerca più mirata dei concorrenti in linea generale. Tuttavia in molti hanno iniziato a chiedersi a chi chieda consiglio l’AD quando prende qualche decisione importante sul lavoro. Chi sono in particolare i suoi fidati consiglieri?

Due super consigliere

A quanto pare, come spiffera TVBlog, a due persone per lui molto speciali. “Consigliato magari, come dicono, dalla sua compagna Silvia Toffanin e dalla sua amica sodale Maria De Filippi“, si legge sul portale. Stiamo chiaramente parlando di due immense professioniste, nonché di sue conduttrici molto amate dal grande pubblico di ogni età.

Tra l’altro la seconda anche grazie alla sua Fascino, è praticamente presente in TV ogni giorno, anche indirettamente. Tuttavia, già nelle scorse settimane, quando Silvio aveva lasciato questo mondo, era iniziata a circolare la voce che il figlio si affidasse in qualche modo alla vedova Costanzo per lavorare ai palinsesti della prossima stagione televisiva, dove certamente le rivedremo grande protagonista.