Pino Insegno, lui lo conoscete tutti ma anche la moglie non è da meno: l’avete vista in tanti film

Pino Insegno non ha bisogno di presentazioni, in quanto lo conoscete tutti. Ma anche sua moglie non scherza, è famosa anche lei quanto lui, l’avete vista in diversi film, in quanti se la sono ricordata?

Il famoso comico, conduttore, doppiatore e chi più ne ha più ne metta, Pino Insegno lo conoscete tutti. Come dimenticare tra i suoi tanti ruoli, la sua straordinaria voce “prestata” a grandi del cinema quali Viggo Mortensen nella trilogia de Il Signore degli Anelli o a Lenny Kravitz in Hunger Games? Ma non sottovalutate sua moglie, in quanto anche lei è una grande presenza del cinema, l’avete vista in diversi film.

Insegno è famoso inoltre per essere stato membro attivo del quartetto comico, La premiata ditta. Con i suoi 63 anni, di esperienza Pino ne ha fatta tanta, per questo le critiche mosse contro di lui hanno fatto infuriare un suo grande amico e collega, Roberto Ciufoli.

Roberto Ciufoli difende Pino Insegno

A prescindere dall’ideologia politica di ognuno di noi, è innegabile riconoscere a Pino Insegno i suoi meriti di personaggio dello spettacolo. Ha sempre condotto, doppiato e così via, ancora prima che il governo Meloni venisse votato. Ad ogni modo, le critiche mosse contro di lui, per via di quella forte amicizia con l’attuale Premier, che lo accusano di essere un raccomandato, non intendono placarsi.

Per questo ha deciso di “scendere in campo”, uno dei suoi più cari amici e colleghi, il comico Roberto Ciufoli, il quale ha così difeso Insegno: “Leggo della sorpresa, per me incomprensibile, che segue all’assegnazione di una trasmissione televisiva a Pino come se prima di oggi avesse fatto il domatore di cavallette…voglio ricordare che La Premiata Ditta di cui abbiamo fatto parte insieme ad altre due straordinarie attrici, Francesca Draghetti e Tiziana Foschi (anche loro famiglia), ha attraversato per più di venti anni consecutivi gli schermi della televisione italiana entrando di buon diritto a far parte della sua storia…”.

La moglie di Pino Insegno

Pino Insegno, non ha bisogno di grandi premesse, in quanto lo conoscete tutti, ma anche sua moglie è molto famosa, l’avete vista in diversi film. Ovviamente non fate confusione, non stiamo parlando della sua ex moglie, cioè Roberta Lanfranchi, anch’essa attrice e doppiatrice, dalla quale ha avuto due figli. Stiamo parlando dell’attrice e attuale moglie Alessia Navarro, dalla quale Insegno ha avuto altri due figli.

Alessia Navarro è molto attiva non solo nel settore televisivo e cinematografico, ma anche in quello teatrale. Per chi non se la ricordasse, l’abbiamo vista in Un medico in famiglia, Un marito per due, Hope Lost, The Sweepers e così via.