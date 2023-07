Brutte notizie per l’ex conduttrice Mediaset: anche lui le ha chiuso la porta in faccia

Ennesima doccia fredda per la conduttrice delle Reti Mediaset. Pure lui le ha chiuso ora la porta in faccia. Il racconto dei fatti.

Il grande pubblico si sta abituando al fatto che questo è indubbiamente il periodo dei grandi cambiamenti, se non proprio autentiche rivoluzioni per le grandi Aziende televisive. Ora sia la Rai che Mediaset hanno presentato i palinsesti della nuova stagione TV 2023/2024, la situazione è molto più chiara.

Tra conferme, graditi ritorni, arrivi e partenze, ci sono anche tanti addii che fanno male ai telespettatori. Alcuni tra l’altro sono giunti come una sorta di fulmine a ciel sereno e hanno rappresentato delle docce fredde per i loro cuori. A casa Mediaset sta facendo molto chiacchierare l’uscita di scena di Belen Rodriguez, che non è solo una grandissima professionista, ma una vera e propria diva.

Non per nulla, qualsiasi cosa dica o non dica, faccia o non faccia, diventa subito argomento di chiacchiericcio. Sta di fatto che ora non la rivedremo lavorare all’interno dell’Azienda Del Biscione. Lei, in una storia caricata su Instagram, ha ringraziato Mediaset per gli anni trascorsi assieme, rivolgendo un grazie speciale a Maria De Filippi.

Mediaset, ex conduttrice in bilico

Ora come ora, come ha rivelato la stessa in un post, sta vivendo un momento di tempesta, ma lei ci è abituata e ci balla pure assieme. In molti suoi sostenitori si augurano che questa situazione non riguardi anche la sua vita privata e che quindi non siano vere le voci che la vogliono di nuovo in crisi con il marito Stefano De Martino.

Con l’arrivo di Bianca Berlinguer a Rete 4 e di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque, Pier Silvio Berlusconi ha compiuto un clamoroso scacco matto. Veronica Gentili la vedremo al timone de Le Iene, insieme al comico Max Angioni. La Palombelli rimarrà saldamente a Forum, mentre in bilico è la posizione di Ilary Blasi. Tuttavia è un’altra ex conduttrice a vivere un momento assai teso.

Barbara D’Urso, ennesima porta in faccia per lei

Stiamo parlando di Barbara D’Urso, che dopo essersi vista nelle ultime settimane togliersi la conduzione del suo storico rotocalco Pomeriggio Cinque, tramite un comunicato dell’Azienda, si vede ora chiudere le porte in faccia da un’altra realtà. Stiamo parlando di La7. Urbano Cairo, dopo Roberto Sergio in Rai, ha smentito di aver avuto alcun contatto con la conduttrice campana.

“È un’eccellente professionista ma no, non abbiamo avuto rapporti.”. A questo punto potrebbero aprirsi per la D’Urso le porte di Discovery, dove è approdato Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, con tutto l’affiatatissimo team di Che Tempo Che Fa, nonché Lucia Annunziata. Intanto i fan di Barbara incrociano le dita al fine di conoscere presto il destino lavorativo della loro beniamina.