Luciana Littizzetto, avete capito chi è l’ex compagno? Amore durato anni e finito male

Luciana Littizzetto, sapete chi è il suo storico ex compagno? Un grandissimo amore, ma purtroppo già da due anni finito. Fuori il nome.

In questo momento di grande caos e di veri e propri cambiamenti, nonché di autentiche rivoluzioni, nelle varie aziende televisive, grande protagonista è pure la simpatica Luciana Littizzetto. La conduttrice e attrice ha fatto le valigie e ha deciso di seguire l’amico di sempre Fabio Fazio a Discovery, dove è approdata anche la bellissima Filippa Lagerback.

I tre daranno sempre vita a Che Tempo Che Fa, in una versione rinnovata. La decisione del giornalista ligure di lasciare l’Azienda di Viale Mazzini, dopo ben 40 anni di attività al suo interno, ha sconvolto i suoi estimatori, che tuttavia sono ben felici di sapere che lo rivedranno a settembre 2023 in TV solo cambiando canale.

Tornando a Luciana, lei, oltre che sul 9, la vedremo anche su Canale 5 nella veste di giudice a Tu Si Que Vales. La comica piemontese ha preso il posto di Teo Mammuccari. A farle compagnia in tale ruolo ci sarà la sua grandissima amica Maria De Filippi, la meravigliosa Sabrina Ferilli e simpaticissimi Rudy Zerbi e Gerry Scotti.

Luciana Littizzetto e il suo grande sogno realizzato

Insomma ,si preannuncia una stagione Tv 2023/2024 particolarmente calda per Luciana. Dal canto suo la donna ha condiviso sui Social, in particolare sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram alcuni scatti e video che la vedono protagonista insieme a Fazio alla presentazione dei palinsesti di Discovery.

Inoltre di tanto in tanto ama mostrarci momenti della sua vita a telecamere spente, per lo più in Stories, sebbene sia un persona molto riservata. Lo è a tal punto che non ama molto parlare della sua vita privata, che tale per lei dovrebbe sempre e comunque rimanere. Tuttavia l’artista torinese è riuscita anche a realizzare il suo grande sogno personale di diventare mamma. E di questo nel parla eccome.

Fuori il nome dell’ex

Ha infatti preso in affido due splendidi ragazzi, un fratello e una sorella macedoni, ovvero Vanessa e Jordan. Ora sono diventati adulti e l’adorano letteralmente. Se lei ha potuto fare ciò è perché allora aveva un compagno con cui aveva un legame molto solido, che è durato la bellezza di 20 anni.

Da un paio d’anni i due non fanno più coppia fissa e lei ha ritrovato la felicità con l’affasciante Andrea Zalone. Stiamo parlando di un eccellente attore, doppiatore e autore televisivo. Tuttavia sapete chi è stato il suo storico compagno con cui è stata legata, sentimentalmente parlando quasi una vita? Si tratta di Davide Graziano, ex batterista degli Africa United e valente produttore musicale.