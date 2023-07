Divorzio Blasi-Totti: colpo di scena inatteso | Ora sì che scoppia la guerra all’ultimo sangue

Ennesimo e incredibile colpo di scena riguardo al clamoroso divorzio Blasi-Totti. Ora sì che è guerra aperta.

Nonostante sia cosa assodata e nota a tutti che non stiano più insieme, fa ancora molto parlare di sé il divorzio della ex coppia Totti-Blasi. Ora che siamo in estate i due, con le rispettive dolci metà, hanno dato il via ufficiale alle loro vacanze, al fine di ricaricare come si deve le pile, in vista di una nuova e intensa attività lavorativa.

Il Pupone non ha mai davvero abbandonato il mondo del calcio ed è lanciatissimo pure come imprenditore. Ilary ha da poco concluso il suo impegno TV con L’Isola Dei Famosi. Quest’anno per altro il reality non ha suscitato il grande interesse tanto agognato. Nemmeno la finale, in cui ha trionfato il conduttore radiofonico Marco Mazzoli, è stata molto seguita.

I dati d’ascolto in tale direzione parlano chiaro. Ed è per questo motivo che si sussurrava che l’Isola non sarebbe più andata in onda. Così però non sarà, dato che figura ancora nei palinsesti del 2024. Tuttavia non si sa se al suo timone ci sarà ancora la conduttrice romana. Ad ogni modo Ilary ha deciso di lasciare momentaneamente l’Italia e di andare in Brasile.

Blasi e Totti, nuova guerra all’ultimo sangue

Qui sta trascorrendo splendide vacanze d’amore con Bastian Muller. Con l’affascinante imprenditore tedesco il sentimento è diventato sempre più forte e i due non si nascondono più. Nel frattempo l’ex marito è volato in America insieme alla sua Noemi Bocchi e ai figli nati nel corso del suo matrimonio con la Blasi, ovvero Christian, Chanel e Isabel.

Come stabilito dal giudice, i tre vivono insieme alla loro celebre mamma nella villa all’EUR, ove fino a poco tempo fa viveva pure l’amato papà. Tuttavia è ancora lunga la strada per concludere le clausole del divorzio. Ora a tenere col fiato sospeso è una delicata questione, della quale tuttavia si era già parlato negli scorsi mesi.

La questione Rolex

Stiamo parlando dei 5 Rolex contesi tra i due ex coniugi. Uno di essi varrebbe, dal punto di vista economico, la bellezza di 1 milione di euro. Secondo quanto sostiene il Corriere Della Sera, Ilary sarebbe stata costretta a riportare nella cassetta di sicurezza, contestata con Francesco, tutti quanti gli orologi di cui sarebbe in possesso.

Lo ha deciso il giudice civile Francesco Fettoni. Ora come ora la conduttrice non l’ha ancora fatto e ha presentato pure ricorso. Inoltre ha fatto sapere di essere al momento in possesso di solo un paio, forse tre orologi. La questione si fa alquanto spinosa, anche perché lei ha pure dichiarato di non essere a conoscenza della sorte degli altri orologi, tra cui figurerebbe un preziosissimo Daitona Rainbow.