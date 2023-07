Raimondo Todaro, non c’è più speranza di ritorno: il comunicato che fa disperare i fan

Terribile e tristissima doccia fredda per Raimondo Todaro e i suoi numerosissimi fan. Per lui pare che non ci sia proprio nulla da fare.

È certamente un grandissimo professionista il bravo, bello e simpatico Raimondo Todaro. Si è fatto conoscere ancora giovanissimo alla corte di Milly Carlucci, nelle vesti di maestro di ballo. Lo ha fatto a Ballando Con Le Stelle, che è uno dei programmi di maggior punta del sabato sera non solo di Rai Uno, ma delle Reti Rai in generale.

Il suo addio all’Azienda di Viale Mazzini ha fatto molto discutere e lasciato il classico amaro in bocca ai più. Se il professionista ha preso questa decisione, è stato per approdare ad Amici, dove ha ritrovato la moglie, ovvero la splendida Francesca Tocca. Quest’ultima da tantissimi anni opera nella fila dei ballerini professionisti del padre di tutti i talent.

Inoltre pare che sia stata proprio la vedova Costanzo a fare in qualche maniera da Cupido tra loro. I due erano da un po’ di tempo ai ferri corti e lei aveva fatto molto chiacchierare per la sua relazione con il ballerino Valentin Dumitru. Raimondo, che era ancora suo marito e con il quale aveva messo al mondo una splendida bambina, era riuscito a riconquistarla per la gioia dei loro tanti estimatori.

Raimondo Todaro, terribile doccia fredda per lui

I due sono tornati a fare coppia fissa e sono più complici e innamorati che mai. Tra l’altro hanno anche parlato della possibilità di allargare al più presto la loro famiglia. L’edizione 2023 è stata molto importante per Todaro, visto che ha visto trionfare alla finalissima proprio il suo allievo Mattia Zenzola, con il quale lui ha tutt’ora un bellissimo rapporto.

Il suo maestro è decisamente orgoglioso di lui e non sono pochi gli scatti, come anche i video, che li vedono insieme sui rispettivi Profili Ufficiali Instagram. Nonostante questo grande successo, per Raimondo ci sarebbe ora una terribile doccia fredda. Riguarda non il suo lato privato ma quello professionale.

Nessun ritorno per lui?

In poche parole pare che pure Maria De Filippi, non solo dunque il bravo e accorto Pier Silvio Berlusconi, stia compiendo dei cambiamenti all’interno dei suoi programmi, Amici in primis. Quest’ ultimi riguarderebbero soprattutto i professori. Se da un lato si è sussurrato che con molta probabilità Arisa non ci sarà più, ora è quasi certo il fatto che non rivedremo più in tale veste proprio Raimondo.

Al suo posto dovrebbe stabilirsi Elena D’Amario, che non svolge solo da tempo il ruolo di ballerina professionista per il programma, ma che è stata proprio lanciata nel mondo dello spettacolo da quest’ultimo anni fa. A lanciare la bomba è l’esperto di Gossip Amedeo Venza. L’influencer ha pure aggiunto che al posto della Pippa, potrebbero arrivare nientemeno che Alessandra Amoroso o Emma Marrone.