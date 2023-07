Massimo Giletti, perché non è mai diventato padre: il triste retroscena sulla sua vita privata

Ecco perché Massimo Giletti non è mai diventato padre, spunta la verità sul triste retroscena, nessuno era a conoscenza di questo dettaglio così delicato sulla sua vita privata. È proprio vero non si può mai giudicare “un libro dalla copertina”.

In molti si sono chiesti come mai, Massimo Giletti non sia mai diventato padre, dopo tanto spunta la triste verità sul retroscena che l’ha portato a questo status. Questa indiscrezione sulla sua vita privata non era mai trapelata, per questo sono rimasti tutti senza parole.

Massimo Giletti è il conduttore televisivo e radiofonico, autore e giornalista di 61 anni di Torino, famoso soprattutto per essere stato il volto del programma della Rai, I fatti vostri, per diversi anni. Dopo quasi trent’anni di onorato servizio da mamma Rai, Giletti le ha detto addio e si è trasferito nell’emittente televisiva di La 7.

Addio a La7, Giletti è disoccupato

Dopo sei anni, Massimo Giletti deve fare le valigie anche da La7, in quanto il suo contratto per la nuova stagione di Non è l’Arena, non è stato rinnovato. Da quello che ha dichiarato, il direttore Urbano Cairo, le sue scelte, sarebbero state prese, solo ed esclusivamente, per una questione economica e di share troppo basso. Attualmente c’è un processo in corso, in quanto il giudice sta cercando di capire se il licenziamento del conduttore sia dovuto a problemi aziendali di costi come dichiarato o se sotto ci sia qualcosa di più.

La controparte sostiene infatti, che la realtà sia diversa, in quanto c’entrerebbero con i casi che Giletti stava portando al programma e quelli che avrebbe voluto trattare. Più che altro su quei casi mafiosi che avrebbero infastidito forse qualcuno. Ad ogni modo, per ora, il caso è aperto e sarà il giudice a capire come si sono svolti i fatti. Nonostante tutto, Cairo ha dichiarato su Giletti: “Per me siamo in buonissimi rapporti, eccellenti nei sei anni in cui ha lavorato qui. Un rapporto che io sento ancora positivo. Il contratto con lui sarebbe terminato dopo poco dalla sospensione, quindi non è che sia cambiato molto”. Che ne sarà di Giletti dopo la fine delle ferie estive?

La verità di Massimo Giletti

Ecco perché Massimo Giletti non ha mai avuto figli, il triste retroscena sulla sua vita fa sicuramente pensare. Infatti, è lo stesso conduttore che ammette di non essersi mai sentito pronto a fare un passo così grande. Sposarsi, avere figli, non fa parte del suo DNA.

Giletti ha poi raccontato di quando stava insieme ad una delle donne che ha amato di più, cioè Antonella Clerici: “È stata una donna che mi ha regalato molto. Erano anni in cui ero più calmo. Dentro di me la amavo ma capivo che non mi sentivo pronto per vivere ciò che voleva lei e non avevo il diritto di renderla infelice, così cominciai ad allontanarmi…”.

In seguito, Massimo Giletti ha avuto altre storie, flirt e presunte scappatelle, ma ad oggi non ha mai incontrato nessuna donna con cui mettere “la testa a posto”. È felicemente single e si gode la sua carriera…o meglio prima del licenziamento da La7, non si sa cosa succederà da adesso in poi.