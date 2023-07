Serena Bortone, pizzicata la foto in vacanza: bomba tutta curve | E’ boom di commenti

È una bomba tutte curve quella che è stata pizzicata mentre si gode le ferie estive. Stiamo parlando della conduttrice, Serena Bortone, la quale dopo l’addio a Oggi è un altro giorno, ha sicuramente bisogno di relax.

Serena Bortone è stata beccata in vacanza con una foto che ha fatto rimanere i suoi followers senza parole. Quella bomba tutte curve, ha fatto alzare la temperatura di fuori, di almeno 10° in più di quella che segna già il termometro.

Come sapete, Serena Bortone, giornalista, autrice e conduttrice televisiva di 52 anni, ha da poco detto addio al suo programma Rai, Oggi è un altro giorno, che ha condotto con ascolti notevoli, per ben tre stagioni. Da settembre però, la conduttrice sarà alle prese con un nuovo show, dal titolo provvisorio, Le Parole, il quale andrà in onda la sera, solo due volte a settimane su Rai 3. Qui si parlerà di tutti i fatti principali avvenuti nel corso della settimana, in quanto lo show sarà trasmesso il sabato e la domenica sera.

Chi avrebbe dovuto prendere il posto della Bortone?

Oggi è un altro giorno, ha chiuso i battenti da poche settimane e con essa anche la padrona di casa, Serena Bortone ha detto addio al suo pubblico con parole molto toccanti e abbastanza pungenti, sotto certi aspetti: “Siate liberi, siate autentici. A qualsiasi prezzo…”.

Ad ogni modo, ormai i dadi sono stati tratti, per cui è inutile polemizzare ulteriormente. Al posto dello show della Bortone, ci sarà Caterina Balivo con un nuovo programma, nella medesima fascia oraria della collega. Ma se pensate che la Balivo sia stata la prima scelta di mamma Rai, vi sbagliate di grosso, in quanto la prima in lista era Lorella Cuccarini, la quale però ha rifiutato senza pensarci troppo.

Come ha dichiarato lei stessa: “…non ho intenzione di tornare in Rai con un programma quotidiano…L’aspetto che più mi ha dato soddisfazione è aver conosciuto, con Amici, un pubblico molto più giovane, cosa che con la Rai non si può conoscere, lì parli solo ad una certa fetta di pubblico, non a tutto…sto facendo Amici, mi piace, sono contenta, sono soddisfatta, sono serena e questo per me è fondamentale…”.

Serena Bortone in vacanza

Serena Bortone è stata pizzicata, alla “faccia di chi le vuole male”, mentre si gode a pieno le sue vacanze in Portogallo. Come si può vedere dallo scatto, la bomba tutte curve, sta facendo faville, con quel sorriso a “32 denti” che non dimentica mai di sfoggiare. Di cose ne sono successe tante in questi mesi, quindi è normale che la conduttrice abbia solo voglia di rilassarsi e divertirsi.

A settembre i suoi seguaci potranno comunque vederla in tv, anche se soltanto per due sere a settimana.