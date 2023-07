Alfonso Signorini colpito dritto dritto al cuore: l’attrice gli ha proprio dato un colpo basso

Ennesima terribile doccia fredda, per non dire proprio gelata, per Alfonso Signorini. L’attrice lo ha colpito dritto al cuore.

È decisamente un momento di grandi cambiamenti, o sarebbe opportuno dire di autentica rivoluzione, per le Reti Mediaset. Dopo le attesissime presentazioni ufficiali dei palinsesti per la nuova stagione TV 2023/2024, i numerosi telespettatori sanno cosa potranno aspettarsi. Dopo il clamoroso abbandono di una diva come Belen Rodriguez e del clamore causato dalla mancanza di Barbara D’Urso al timone del suo storico rotocalco, gli animi avevano iniziato a tremare.

Tra conferme, cambiamenti, arrivi e partenze, il carismatico Alfonso Signorini è rimasto saldo alla conduzione del GF. Se già la notizia era quasi certa da tempo, è solo ora che ne abbiamo avuto la certezza al 100%. Tuttavia la settima edizione del padre di tutti i reality in versione vip ha dato molte gatte da pelare al noto giornalista.

Sin dalle primissime battute non sono mancate le polemiche, così come le numerose diatribe tra i concorrenti. Il caso Marco Bellavia ha tenuto banco, non solo sul Web ma pure sulla Carta Stampata. Ci sono stati poi altri casi di bullismo e atteggiamenti decisamente forti. Inoltre, quasi sul finale di stagione, Pier Silvio Berlusconi, in veste di AD delle Reti Mediaset, ha deciso di intervenire a gamba tesa.

Alfonso Signorini, clamoroso due di picche dalla nota attrice

Ha chiesto ai concorrenti di comportarsi meglio e in maniera più consona a un programma in onda su una Rete Nazionale. Stesso discorso per il linguaggio e per i loro outfit. Sono così piovute eliminazioni a gogo. Successivamente e Pier Silvio ha deciso di non proporre per la prossima stagione un’edizione con tutti vip, ma una mista.

Tuttavia, come ha fatto sapere lo stesso di recente, non ama molto le definizioni vip e nip. Quello che vedremo a partire da settembre 2023 in prime time su Canale 5 sarà un GF molto particolare, Vedremo gareggiare difatti sia volti nuovi del mondo televisivo, nonché alcuni personaggi famosi. Tuttavia una nota attrice avrebbe dato un clamoroso due di picche a Signorini in tale direzione.

La secca risposta di Ornella

Si tratta della divina Ornella Muti. A tal proposito l’immensa artista ha fatto sapere: “Faccio l’artista e non il trash“. Insomma, nessuna intenzione da parte sua di mettere piede all’interno della Casa più spiata d’Italia. Forse in molti speravano di vederla, anche magari in compagnia della figlia Naike Rivelli.

Le due sono legatissime e a quanto pare vivono pure insieme. Inoltre sembra che sia proprio mamma Ornella a realizzare molti video e scatti che appaiono su molte piattaforme Social dedicati alla bellissima figliola. Dopo il suo no piuttosto secco al conduttore, è ancora caccia grossa ai vip, che accetteranno di varcare prossimamente la porta rossa e che non potranno però essere influencer.