Carmen Russo, il bellissimo annuncio: “è rimasta incinta” | E’ valanga di commenti

Al bellissimo annuncio di Carmen Russo, nessuno poteva crederci, eppure è rimasta incinta. È valanga di commenti! La lieta novella è stata festeggiata da tutti, in quanto le belle notizie vanno festeggiate.

Carmen Russo e quel bellissimo annuncio social che ha riempito il cuore delle persone di gioia. È rimasta incinta e nessuno si è potuto trattenere dal lasciare un commento di augurio nella pagina della showgirl italiana. Con tutti questi fatti di cronaca “pesanti” da digerire, ci vogliono queste belle notizie ogni tanto.

Non solo ballerina, ma anche showgirl e attrice italiana, Carmen Russo è nota per essere in coppia, sia professionale che sentimentale, da quasi quarant’anni, con il marito, Enzo Paolo Turchi; anch’esso ballerino e coreografo.

La passione tra la Russo e il marito

Nonostante i battibecchi che ogni coppia può avere nel corso della propria vita amorosa, Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi, sono una tra le coppie più longeve e romantiche di sempre. La passione in loro scorre da anni, ma non solo quella per il ballo, anche un’altra, sicuramente altrettanto profonda:

“Una volta eravamo in una sala d’incisione, lui mi ha abbracciato e non ci siamo trattenuti. Una volta invece abbiamo rischiato di farci sentire in diretta nazionale, che ridere. I nostri microfoni erano aperti ed eravamo in un backstage di un programma Rai, per fortuna il regista se n’è accorto e ci ha interrotti…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carmen Russo (@carmenrussoreal)

Il lieto annuncio di Carmen Russo

Carmen Russo è intervenuta con un video social molto entusiasmante, ha fatto un annuncio bellissimo, che ha generato un sacco di commenti. Ha raccontato di quella sua cara amica che aveva dei problemi all’utero, precisamente un prolasso. La maggior parte dei medici le avevano tolto ogni speranza di poter rimanere incinta, anzi la esortavano a sottoporsi alla rimozione dello stesso al più presto possibile. Sotto consiglio della Russo invece, la donna si è rivolta al dottore suggeritole dall’amica, il quale ha fatto in modo che la 41enne riuscisse anche a portare a termine la gravidanza.

Questo video social, la ballerina l’ha voluto fare per aiutare tutte quelle donne che potrebbero, nel corso della loro vita, vivere la stessa situazione. Per chi non lo sapesse, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, sono diventati da circa dieci anni, genitori della piccola Maria, grazie alla fecondazione assistita. Nonostante le critiche ricevute, per via della loro età, la Russo ha così dichiarato: “A 53 anni ho avuto Maria con la fecondazione assistita e quando è successo ero la donna più felice del mondo. Però un po’ di persone si sono sentite autorizzate a rompermi le scatole…A volte se ho un minimo di stanchezza o di problemi io guardo lei e dico tu mi dai la forza di affrontare ogni cosa…”.