Elisabetta Canalis, vomitata fuori tutta la triste verità: litigi frequenti e lividi evidenti

Elisabetta Canalis, l’amatissima showgirl sarda svela ora tutta quanta la tristissima realtà. Si parla di litigi frequenti e lividi molto evidenti.

Nonostante viva da molto tempo lontana dall’Italia, visto che risiede in America, la bellissima Elisabetta Canalis è rimasta tutt’ora nei cuori dei suoi fan italiani, che sono molto numerosi. Non l’hanno mai difatti dimenticata e lei li premia sovente con la pubblicazione di numerosi scatti e video sui Social.

È di recente ritornata in Italia per adempiere a numerosi impegni professionali, tra cui figurano la realizzazione di book fotografici per importanti campagne pubblicitarie e la realizzazione di spot. Elisabetta è infatti tutt’ora molto richiesta come testimonial per svariati marchi e brand, in nome del grande amore che il pubblico prova ancora per lei.

Inoltre nella splendida location della Reggia Venaria di Torino ha lottato come una leonessa in una gara di kickboxing, dove è risultata vincitrice per la seconda volta consecutiva. È ancora lei la campionessa. Ely è appassionata di kickboxing, arte marziale che pratica da molto tempo. Ad allenarla è il bravissimo Georgian Cimpeanu, con il quale oggi non si nasconde più.

Elisabetta Canalis, tutto pronto per il divorzio

Se prima si parlava di loro come possibile coppia, ora se ne ha la certezza. La Canalis si divide ora con molta disinvoltura tra i suoi impegni professionali e quelli di mamma della piccola Skyler. La bambina cresce serena e splendida. Sovente la possiamo ammirare in alcuni scatti e video in compagnia della sua meravigliosa mamma, che le sta facendo trascorrere una splendida estate 2023.

Tuttavia Skyler non può più contare sulla presenza costante nella sua vita del suo papà, ovvero il chirurgo americano Brian Perri, dal momento che lui e la sua mamma si sono detti addio dopo un lungo e bel matrimonio. Il 3 luglio scorso si sono avviate ufficialmente le pratiche del divorzio. La notizia è stata decisamente dura per i fan dell’ex velina sarda, anche perché la loro unione sembrava molto solida.

Lividi evidenti e forti litigi, la triste verità

Lei showgirl lanciatissima e lui affermato chirurgo americano. Bellissimi, ricchissimi e in forma. Tuttavia, come recita un famoso detto, non è tutto oro quel che luccica. Ora riguardo la fine del loro amore si parla addirittura di fortissimi litigi e di lividi. In che senso? Nel senso che, a quanto pare, lui non voleva che lei praticasse kikcboxing, dal momento che poi tornava a casa ricoperta per l’appunto di lividi.

Lo ha rivelato il settimanale Gente. Tuttavia si tratta solo di un rumors e non si ha pertanto la mera certezza che sia questa la ragione principale della conclusione del loro idillio. In ogni caso, oggi i due coniugi sono rimasti in buoni rapporti, anche per il bene assoluto della creatura che hanno messo al mondo insieme. Intanto il cuore di Ely batte di nuovo forte, ma stavolta per Georgian.