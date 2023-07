Milly Carlucci, “Non ha la forza di dirle vattene”: a chi vuole stracciare il contratto in faccia

Si dice che Milly Carlucci voglia mandare via uno dei volti noti dello show Ballando con le Stelle. Andiamo a scoprire chi è la persona in questione.

Da anni Milly Carlucci intrattiene il pubblico italiano ogni anno il sabato in prima serata con lo show Ballando con le Stelle. Come sempre riscuote un enorme successo, ragion per cui gli alti vertici puntano sulle fantastiche performance dei personaggi famosi che si mettono alla prova in pista.

Secondo voci di corridoio pare che nel suo studio arriverà un volto amatissimo della Mediaset. Si tratta della conduttrice Barbara D’Urso, ma non si sa ancora quale ruolo le si potrebbe dare. Per ora è tutto ancora avvolto nel manto del mistero.

In questi anni ha dato la visibilità a tanti vip, tra cui Arisa che ha vinto una delle precedenti edizioni. Raimondo Todaro, invece, dopo anni è andato via per accettare la proposta di Maria De Filippi ad Amici. In un modo o nell’altro chiunque deve molto a Ballando con le Stelle.

Ultimamente stanno circolando delle notizie su uno dei membri del programma televisivo. Pare che la Carlucci non lo voglia più accanto. Un affermato giornalista ha espresso la sua opinione.

Milly Carlucci non la vuole più nello show?

In una recente intervista rilasciata a Davide Maggio la conduttrice ha fatto queste dichiarazioni: “Adesso dobbiamo essere una certezza anche per solidità di ascolti, di piacere della gente di seguirci. Dobbiamo rinnovare il nostro patto di amicizia con il pubblico di Rai 1. La giuria di Ballando con le Stelle? Di questo si parlerà a settembre e non adesso. Prima chiudiamo il cast, chiuso il cast parleremo della giuria“.

Poi si è soffermata sulla Lucarelli: “Selvaggia ha detto di essere stata riconfermata? Adesso è un momento in cui si dicono tante cose. Però ripeto prima il cast e poi il resto. Il cast deriverà anche dai budget che ci affideranno che adesso non è ancora stato preciso. Stiamo avendo tantissimi contatti, tante persone straordinarie ci hanno detto sì, però dobbiamo vedere se abbiamo il denaro”. Ma come stanno realmente le cose con la Lucarelli? Ecco la verità.

“E’ più di una sensazione”

“Io credo che Milly Selvaggia non la voglia…Però credo anche che non abbiamo la forza di dirle vattene. Questa è una mia sensazione. Anzi non è una sensazione, è più di una sensazione”, ecco cosa ha riferito Davide Maggio riguardo la sorte della Lucarelli nello show della Rai.

Perché ha ipotizzato ciò? Avendo una vista acuta, ha notato in alcune puntate dell’ultima edizione delle cose fatte e dette per metterla in difficoltà davanti alle telecamere. Lo scopo sarebbe quello di indurla di sua spontanea volontà ad andarsene. Ovviamente si trattano di semplici supposizioni, quindi non ci resta che attendere altre news in merito alla faccenda.