Pasqualino Maione, da Amici 7 al tristissimo epilogo: la grave malattia l’ha colpito | Le sue condizioni

Pasqualino Maione, ex cantante di Amici 7, ha intrapreso un percorso artistico strepitoso dopo il talent show. Tuttavia ha dovuto fare i conti con una malattia che l’ha colpito.

Amici è il talent show che dà la possibilità ai giovani talenti di costruire una carriera sulla propria passione. Tra esibizioni canore e performance di danza cercano di convincere i maestri per arrivare almeno alla fase del Serale. L’ultima edizione è stata vinta dal ballerino del genere latino americano Mattia Zenzola, allievo di Raimondo Todaro.

Anche Wax, Angelina Mango e Isobel Kinnear si sono aggiudicati dei premi, anche se non hanno portato a casa la vittoria. Ciò dimostra che in un modo o nell’altro si può realizzare il proprio sogno, basta solo impegnarsi con dedizione e costanza. Nel corso degli anni tanti ragazzi si sono fatti strada nel mondo dello spettacolo.

Tra questi possiamo menzionare Elodie, Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Stefano De Martino, Annalisa e tanti altri ancora. A settembre avrà inizio la nuova edizione, quindi i provini saranno imminenti. Ragion per cui non resta che fare il tifo per coloro che tenteranno il tutto per tutto per aggiudicarsi un banco.

In queste ore si sta parlando di un altro cantante di una delle prime edizioni. Lui è Pasqualino Maione, oggi considerato uno dei più talentuosi (e affascinanti) del talent show di Maria De Filippi. Perché è al centro dell’attenzione? Andiamo subito a scoprirlo.

Pasqualino Maione in un letto d’ospedale

Quando c’era la pandemia anche Pasqualino è stato colpito dal virus e dopo essere guarito ha sofferto per colpa di una meningite. “Sto affrontando una grande battaglia con la patologia che purtroppo mi ha preso il cervello e il midollo osseo“, ecco cosa disse in quel periodo ai follower in un letto d’ospedale.

Stavolta sta facendo i conti con un problema di salute al rene. I medici hanno riferito che non è grave come quello che ha dovuto affrontare in passato, ma il cantante ha ammesso di essere stanco da un punto di vista psicologico.

“Non ce la faccio più”

“Ancora un ostacolo da superare. E sono ancora qua. Ciao ragazzi, mi faccio sentire dopo un po’ perché sono stato ricoverato nuovamente. Questa volta però per una cosa un po’ lieve che devo correggere assolutamente…Adesso ho un problema al rene e devo proprio correggerlo. Nulla di grave“.

Poi ha aggiunto: “Stare ancora qui mi snerva, mi fa stare un po’ agitato e anche nervoso. Insomma devo dire che non ce la faccio più”. Per fortuna la calorosità dei fan allevierà almeno in parte i suoi dispiaceri.