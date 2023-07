Raffaella Fico, caschetto cortissimo e colore inverosimile: irriconoscibile

La bellissima showgirl Raffaella Fico si è mostrata con un look che ha spiazzato i follower. Ecco il motivo di tanto scalpore.

Raffaella Fico è una delle donne più belle del mondo dello spettacolo italiano. Tutti sono concordi nel dire che sia dotata di una fisicità pazzesca e il merito è senza dubbio di Madre Natura e del suo impegno nel condurre una sana vita.

La vittoria di un concorso di bellezza le ha permesso di ottenere la popolarità partecipando a una vecchia edizione del Grande Fratello e da allora si è rimboccata le maniche per costruirsi una carriera. L’anno scorso si è messa alla prova di nuovo nella casa del reality. Non ha avuto vita facile in quei giorni perché spesso discuteva con Soleil Sorge, una delle protagoniste assolute di quell’edizione.

Alla fine la Fico è andata via per non aver superato una nomination, promettendo di fare ricorso alle vie legali in seguito alle offese della giovane. I telespettatori hanno notato che non si è nemmeno presentata in studio il lunedì sera come gli altri concorrenti eliminati.

Nel frattempo nel suo curriculum ha aggiunto una serie di programmi televisivi: Lucignolo, Colorado Cafè, RealTV, Il colore dei soldi, Prendere o lasciare, CentoxCento, Animal Real Tv e tanti altri ancora. Da non dimenticare Tale e Quale Show, precisamente la quarta edizione, aggiudicandosi il decimo posto.

Essendo un personaggio pubblico, tende sempre a condividere la sua quotidianità sui social. Di recente ha voluto osare con un look davvero azzardato. Che fine ha fatto la sua folta chioma? Andiamo a scoprirlo.

Nuovo taglio per Raffaella Fico

Raffaella Fico è finita sui giornali per la relazione con Cristiano Ronaldo nel 2010. Poi è stata la volta di Mario Balotelli che ha reso padre di Pia. All’inizio non è stata riconosciuta dal calciatore, però ora pare che le cose siano cambiate per il bene della piccola.

Quando è entrata nella casa era fidanzata con Pietro Neri, però si sono lasciati senza spiegare le cause. Lei si è solo limitata a dire che si è rivelato una delusione. Sicuramente avrà tanti corteggiatori stregati soprattutto dalla sua folta chioma. Nelle ultime ore ha lasciato tutti a bocca aperta per aver preferito un altro taglio e…colore.

“Prima o poi farò questa follia”

“Non ora, ma sicuramente prima o poi farò la pazzi”, ecco cosa ha scritto nella Instagram story dove propone un taglio corto, ovvero un caschetto verde. Si tratta di una fake, dato che la Fico mai rinuncerebbe ai suoi splendidi capelli.

Tuttavia non è detto che possa cambiare idea. D’altronde ha un viso così bello che le sta bene qualsiasi taglio. Sicuramente se ricorrerà alle forbici lo riferirà senza indugiare ai fan, come del resto ha sempre fatto.