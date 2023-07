Elena Sofia Ricci, chi è la ‘figlia’ non riconosciuta: la conoscete tutti e si è sposata da poco

Elena Sofia Ricci ha un legame speciale con una persona che da poco è convolata a nozze con la sua dolce metà. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Elena Sofia Ricci ha vinto tre David di Donatello, quattro Nastri d’Argento, tre Ciak d’Oro, tre Premi Flaiano e tanti altri ancora. Il merito è senza dubbio della sua indiscussa bravura davanti alle telecamere.

Al cinema ha esordito nel ruolo di Pupi Avati nel film Impiegati che le ha permesso di ottenere il premio come attrice emergente. Si è anche calata nei panni di Francesca Morvillo, moglie di Giovanni Falcone, in Giovanni Falcone – L’uomo che sfidò Cosa Nostra.

E’ stata presente in due videoclip dell’amico cantante Renato Zero ed è promotrice di varie campagne di sensibilizzazione, come quello per il Congo e contro il fumo. Ultimamente ha avuto una parte ne Le fate ignoranti – La serie di Ferzan Ozpetek. E’ impossibile non amarla.

Essendo un personaggio pubblico, tende sempre a condividere la sua quotidianità sui social. Oltre a mostrare il suo lavoro, si mette a nudo anche sulla vita privata. Infatti nelle ultime ore una persona alla quale ci tiene in particolar modo ha fatto un passo importante. Con lei ha condiviso anni e anni il set televisivo di un’amatissima fiction. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

La ‘figlia’ di Elena Sofia Ricci si è sposata

La collega in questione è nata a Napoli il 18 febbraio 1986. Ha esordito come attrice nel 1998 in Amico mio 2 e a seguire in Un prete tra noi 2, Lui e lei 2, Il veterinario, Un medico in famiglia, Don Matteo 5. Nelle sale cinematografiche sono poi stati proposti i film Il manoscritto di Van Hecken e La bestia nel cuore.

Nel 2007 si è cimentata anche nella recitazione a teatro mettendosi alla prova nella commedia The Prozac Family di Marco Costa. Il vero successo, tuttavia, è arrivato con I Cesaroni dove ha recitato per anni nel ruolo della figlia del personaggio della Ricci. Lei è Alessandra Mastronardi.

“Va a finire che divento pure nonna”

L’attrice è convolata a nozze a gran sorpresa con l’odontoiatra Gianpaolo Sannino. Non tutti sanno che si sono conosciuti tanti anni fa, ma le loro strade si separarono. Destino poi ha voluto farli incontrare di nuovo e adesso si sono dichiarati amore eterno. La cerimonia si è svolta ad Anacapri con 150 invitati.

Le foto sono state pubblicate sui social, ottenendo così in poco tempo tantissimi like. Tra i commenti non è sfuggito quello di Elena Sofia Ricci: “Oddio ma che davvero? Ora va a finire che divento pure nonna. Auguri amore!”. Ciò conferma la loro amicizia che ha avuto un proseguo dopo la fine della fiction televisiva che le ha fatte amare ancor di più dal pubblico.