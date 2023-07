Maria De Filippi, chi è la nuova pupilla: ormai ha rubato il posto alla Celentano | Di lei sì che si fida ciecamente

Maria De Filippi ha una nuova pupilla. La rivedrete ad Amici. Fuori il nome.

La regina indiscussa delle Reti Mediaset si sta godendo un periodo di meritato riposo, mentre stanno andando in onda in prime time su Canale 5 le nuove puntate dell’attesissima stagione di Temptation Island. Quest’anno il viaggio nei sentimenti, condotto da Filippo Bisciglia, sta diventando un vero successo.

Non per nulla lui sui Social continua a ringraziare i telespettatori con mirati video per il grande affetto che dimostrano nei confronti del programma. A fine agosto 2023 incominceranno le registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne. Tuttavia non si sa ancora chi saranno i nuovi tronisti. Ciò che è certo è che a rivestire il ruolo di opinionisti saranno Tina Cipollari e Gianni Sperti.

In autunno rivedremo la vedova Costanzo impegnata anche nelle vesti di giudice di Tu Si Que Vales. E sempre a settembre 2023, la ritroveremo con Amici. Il padre di tuti i talent, che nell’ultima edizione ha visto trionfare il ballerino Mattia Zenzola, ha fatto molto chiacchierare per via dei suoi coach e per i vari cambiamento che ci potrebbero essere.

Nel mirino c’è specialmente Raimondo Todaro, che secondo alcuni rumors di fondo avrebbe avuto dei forti battibecchi proprio con la De Filippi. Altro nome in bilico è quello di Arisa, che potrebbe essere sostituta dalla divina Patty Pravo. Confermatissimi gli storici Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, nonché Emanuel Lo.

Tuttavia è un’altra insegnante, che in primis ha fatto capolino nella scuola per insegnare danza e successivamente canto, che sarebbe diventata la nuova pupilla di Maria. Tra l’altro è una grandissima artista e ancora oggi, dopo tanti anni di successo, possiede un’elevatissimo numero di estimatori.

Lorella Cuccarini, la più amata dagli italiani e non solo

È proprio lei, la più amata dagli italiani e non solo da Queen Mary! In questo periodo la showgirl si sta godendo un periodo di meritato riposo in compagnia dei suoi cari e dei suoi amici. Si è anche nuovamente messa in moto per realizzare splendide interviste ai grandi protagonisti di Amici, poi caricate sul suo seguitissimo canale YouTube.

Ora, secondo TV Blog, Lorella potrebbe avere in serbo per i suoi fan una bella sorpresa. “Lorella Cuccarini confermata come coach di Amici, anche questa stagione non avrà una trasmissione tutta sua. A meno che le voci in circolazione, secondo cui una produzione targata Fascino di Maria De Filippi le sarà affidata, non si trasformino in realtà nei prossimi mesi”, i fan incrociano le dita.