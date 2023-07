Questo dolce bimbo oggi è il più amato tra i grandi e piccini: solo un occhio allenato lo riconosce subito

Qui era solo un bambino dolcissimo e molto bello. Oggi è uno dei più amati sia dai grandi che dai piccini. Grande star del Piccolo Schermo. Lo avete riconosciuto?

Certamente sono passati moltissimi anni dalla realizzazione di questa foto, dal sapore vintage e analogico. Qui è rappresentato un bambino, cosciente di essere immortalato, con molta probabilità da una persona a lui molto cara. Fino ad allora possedeva un fascino a dir poco magnetico, che l’ha sempre contraddistinto, ieri come oggi.

Di strada ne ha fatta tanta da allora e ha inseguito il suo sogno professionale, facendo tanta gavetta. Tuttavia, ora che è adulto e diventato genitore di uno splendido bambino, è un uomo profondamente realizzato non solo dal punto di vista lavorativo, ma pure privato e sentimentale. Da tantissimi anni ha accanto una compagna che lo ama molto e che lo stima tantissimo.

L’amore e la stima sono assolutamente reciproci e i due costituiscono una coppia molto affiatata, bella e simpatica. Insieme amano strappare qualche sorriso e in certi casi, pure qualche sonora risata ai loro fan, inscenando delle gag sui Social. Moltissimi video che poi li vedono impegnati in alcuni brevi show in macchina, diventano in men che non si dica virali.

Una grandissima star della TV

Sono entrambi due grandissimi professionisti e personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo noti e amati dal grande pubblico di ogni età. Lui, pur operando nel suo settore da tantissimo tempo, è diventato per lo più un personaggio TV nell’ultimo periodo, grazie a una sua importante collaborazione con una vera e propria star del Piccolo Schermo.

A quanto pare tutto ciò si ripeterà a breve, anche se per ora non ci sono conferme al 100% in tale direzione. Nel programma ha avuto modo di incontrare una sua cara amica, anche lei immensa professionista, con la quale ha donato ai telespettatori tante performance degne di nota, le cui clip sono state prontamente condivise ovunque, diventando virali in un battito di ciglia. Avete capito chi è?

Emanuel Lo, artista stimatissimo da grandi e piccini

La sua stimata collega è la più amata dagli italiani, ovvero Lorella Cuccarini, mentre il bambino protagonista della foto iniziale è nientemeno che Emanuel Lo. Il ballerino e coreografo ha da poco compiuto gli anni lo scorso 11 luglio 2023. Per l’occasione ha voluto donare lui stesso questa deliziosa fotografia ai suoi fan sui Social qualche giorno dopo.

Rappresenta lui bimbo a 7 anni. Lo scatto era stato in un giorno molto importante per lui, dal momento che era quello di prova per provare ad entrare a far parte di una scuola di danza. Dunque possiamo dire che l’amore per quella disciplina sia nato praticamente quasi insieme a lui. Oggi è un artista stimatissimo e gode dell’affetto anche di tanti suoi altri colleghi, come Lorella ed Elena D’Amario.