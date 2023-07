Doccia gelata per Gianni Morandi: tutti dispiaciuti per il figlio | Mai vista una roba simile

È stato decisamente un brusco e amaro risveglio per il cantante di Monghidoro. Non se lo sarebbe mai e poi mai aspettato.

Ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel vasto mondo delle sette note e dello spettacolo in generale, che era ancora più che un ragazzino, il carismatico Gianni Morandi. Da allora non è più uscito dal vortice e ha macinato un successo dietro l’altro. Immenso artista, ha alle spalle un curriculum professionale di grande rispetto, fatto di tantissimi singoli e di canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana.

Stiamo parlando di brani che, ancora oggi a distanza anche di 40 anni, ascoltiamo e cantiamo a squarciagola e che i nostri figli e nipoti amano a loro volta. Gianni, nonostante non sia più un ragazzino, possiede una forza fisica e d’animo notevole. Grande sportivo e amante della vita, morde tutt’ora il palcoscenico ed è molto attivo non solo a livello di live, ma anche per quel che concerne la pubblicazione di album di successo.

Se lo abbiamo visto co-condurre l‘edizione 2023 del Festival Di Sanremo in compagnia di Amadeus, dove ci ha regalato esibizioni fuori programma insieme ad Albano e Massimo Ranieri, super ospiti della kermesse, l’anno precedente ha partecipato classificandosi al terzo posto facendoci ballare con Apri Tutte Le Porte.

Gianni Morandi, amaro risveglio per lui

Il brano, scritto da Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, è stato il più trasmesso dalla radio, ascoltato e ballato. Tra l’altro i due hanno trionfato durante la celebre e seguitissima puntata dedicata alle cover. Ora Gianni si trova in tour e sta toccando con i suoi acclamati live tantissime città d’Italia. Stiamo parlando di veri e propri bagni di folla.

Lui è ancora amatissimo e tra le fila degli spettatori, si possono vedere bambini, ragazzi, genitori e nonni. I suoi live diventano così delle grandi feste, pure grazie alla presenza sul palco di special guest e di un gruppo di musicisti sopraffino, tra cui figura anche l’amato figlio Marco, anche lui grande artista. Ed è proprio nei suoi confronti che sono piovute sonore critiche, se non veri e propri insulti in certi casi.

Nel mirino l’adorato figlio Marco

In poche parole, osservandolo con attenzione, alcuni utenti, decisamente poco gentili, hanno sentenziato: “È più vecchio il figlio che il padre!”. O ancora, “Marco, mi dispiace dirtelo ma gli anni li porti proprio male. Hai 49 anni ma sembra che ne hai 70!”. A questo punto il diretto interessato, colpito sul vivo, ha prontamente risposto: “Se ti fosse dispiaciuto davvero non me l’avresti detto sai, per carineria”.

Tra l’altro, come hanno sottolineato alcuni fan di Gianni, sono state soprattutto le donne a commentare in modo poco cortese l’aspetto estetico di Marco. Nessuno ha voluto dire la sua sulle sue capacità artistiche e soprattutto sulla sua voce. L’episodio è davvero triste e ci ricorda ancora una volta che i leoni da tastiera sono sempre dietro l’angolo e che non guardano in faccia nessuno.