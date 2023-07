Temptation Island, due concorrenti rischiano grosso: costretti a pagare penali salatissime

Temptation Island 2023, nuova bufera sull’edizione attualmente in corso del viaggio nei sentimenti, Due concorrenti costretti a pagare una salata multa. Sono andati contro il regolamento.

Dopo diverso tempo, Temptation Island è tornato finalmente a farci compagnia nelle calde sere d’estate in prime time su Canale 5. Al suo timone troviamo il mitico Filippo Bisciglia, che di recente ha visto gareggiare la sua storica compagna Pamela Camassa all’Isola Dei Famosi, dove è arrivata in finale.

Grande amarezza per lui nel vedere che non è riuscita a vincere. Tuttavia la showgirl si è detta orgogliosa della sua esperienza. L’ha anche poi raggiunto in Sardegna, dove lui era impegnato nella registrazione del viaggio nei sentimenti, per festeggiare il suo compleanno. Qui era presente anche Maria De Filippi, che, con il suo team, voleva seguire “il tutto” da vicino.

Quest’anno le coppie sono solo nip. Nonostante ciò, il successo è assolutamente clamoroso,i dati di share parlano chiaro. Lo stesso Filippo è entusiasta e ogni martedì, ovvero il giorno seguente della messa in onda della puntata di Temptation Island, ringrazia i telespettatori sui Social con un video per aver seguito il programma così numerosi e con tanto affetto.

Temptation Island, una coppia rischia grosso

Le storie, così come i singoli episodi, sono commentati/e pure in tempo reale sui Social, che, si sa, sono diventati ormai una grandissima vetrina per tutti quanti, dunque non solo per i vip. Ed è su Instagram che è stata fatta un’indiscrezione riguardo a una coppia partecipante, che ha sconvolto in men che non si dica i cuori dei telespettatori.

Come ben sappiamo, le puntate sono registrate da diverse settimane, ma i protagonisti non possono rivelare nulla di quanto accaduto, fino all’ultima, dove si saprà come saranno andate a finire le loro storie d’amore. Prima di partecipare a Temptation Island hanno firmato un contratto e letto bene le clausole. Peccato che una coppia pare non averle rispettate fino in fondo.

Penali molto severe per loro

Stiamo parlando di quella composta da Manuel e Francesca. Come ci fa sapere la grandissima esperta di Gossip Deianira Marzano, tramite la condivisione di un messaggio di una sua fan, i due avrebbero ricominciato a rifrequentarsi, senza rispettare la clausola, secondo cui potevano farlo solo a fine messa in onda del programma.

“Sono della provincia di Frosinone e conosco Manuel di Temptation Island. Da appena finite le registrazioni, lui esce solo per andare a lavorare e non può ricevere visite a casa. Ti sto per mandare la storia di un ragazzo di Ceccano (non amico e seguace di Manuel) e si vede Francesca. Secondo te si può?”, chiede la fan. A quanto pare no. Dunque si prospettano penali molto severe per loro.