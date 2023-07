Tina Cipollari beccata a cena con lui | Tutti però notano solo lei: “senza trucco è irriconoscibile”

Tina Cipollari, la splendida vamp di Uomini e Donne beccata in dolce compagnia a cena. Peccato che tutti quanti notino soltanto lei. Irriconoscibile senza make-up.

Da quasi due mesi si sono concluse le registrazioni del dating show più famoso, amato e nel contempo chiacchierato della TV italiana. Stiamo parlando di Uomini e Donne. Dunque i suoi protagonisti sono tornati alla loro vita di sempre e molti si sono anche dedicati al mero relax, cogliendo la palla al balzo per poter trascorrere maggior tempo coi propri cari e rivedere i propri amici.

Non mancano tuttavia di caricare contenuti sui Social, sia foto che video, che li mostrano nella loro quotidianità, dunque a telecamere spente. Certamente uno dei punti cardini del programma è la meravigliosa Tina Cipollari, che da tantissimo tempo riveste il ruolo di opinionista insieme all’amico e collega Gianni Sperti.

Tuttavia la vamp ha fatto capolino alla corte di Queen Mary, in primis come corteggiatrice e in secundis come tronista. Fu in quella situazione che conobbe colui che divenne dapprima suo marito e successivamente padre dei suoi figli. Si tratta di Kiko Nalli, con cui poi il matrimonio è finito. In ogni caso i due sono rimasti in ottimi rapporti, anche per il bene delle loro creature.

Tina Cipollari beccata in dolce compagnia

Entrambi si sono rifatti una vita dal punto di vista sentimentale, ma se lui è tutt’oggi felicemente fidanzato, lo stesso non si può dire di lei, che pare sia ancora single, Nonostante faccia parte di una dating show lei non ama molo parlare di sé e della sua vita sentimentale e privata, che tale dovrebbe per lei rimanere. E ciò lo fa per il bene delle sue creature, che vivono tutt’ora con lei.

Tina è una mamma molto presente, ma è anche una donna molto impegnata, nonché un personaggio a tuttotondo molto richiesto ovunque. Al momento è anche presa dalla promozione del suo libro Piume Di Struzzo, pubblicato da Mondadori, che è piaciuto anche molto ai suoi estimatori. Estimatori che, ora che lei è lontana dalla TV, amano seguirla su Instagram. È qui che è apparsa in dolce compagnia.

Bellissima senza trucco

In realtà a pubblicare la fotografia è stato il suo accompagnatore, ovvero Biagio D’Anelli, ex gieffino ed oggi lanciatissimo influencer. I due sono vicini e si apprestano a bere un buon bicchiere di vino bianco. Sono in uno splendido ristorante e sanno di essere immortalati. Tuttavia tutti gli occhi sono puntati su Tina. Lei è splendida in un abito rosso a fantasia, con i capelli raccolti e un make-up leggero.

Lei è decisamente molto diversa da come appare sul Piccolo Schermo. Tant’è che qualcuno ha commentato che è bellissima al naturale. In ogni caso il trucco c’è, ma, come abbiamo detto, è diverso e meno marcato. Lei è un vero incanto e dotata di un innato fascino, oltre che di ragguardevole eleganza.