Tiberio Timperi, da giovane faceva girare la testa a tutte: a 20 anni sembrava un attore di Hollywood

Di recente sta circolando sui social una vecchia foto del noto conduttore Tiberio Timperi. Ecco com’era da giovanissimo. Le fan impazziranno ancor di più.

Nato a Roma il 19 ottobre 1964, Tiberio Timperi ha iniziato a lavorare nel 1977 in radio, prima per Punto Radio e poi Radio Centro Suono. Nel 1983 è arrivata l’occasione di lavorare per Rai Radio conducendo D.J. Jolly di RaiStereoUno. Tre anni ha debuttato nel piccolo schermo con la conduzione del tg di Tele Regione.

Già in quel periodo erano palesi le sue doti nell’intrattenere il pubblico, quindi gli alti vertici di varie reti hanno iniziato a puntare su di lui. Non a caso nel 1991 è passato alla Mediaset nel TG4 e a Studio Aperto. Per tanto tempo ha portato avanti la carriera giornalistica con quella da conduttore e non ha fatto altro che ottenere una miriade di gratificazioni.

Nel 1997 è tornato in Rai per occuparsi di Mezzogiorno in famiglia e Mattina in famiglia. Tuttavia non ha mai lasciato la radio e si è anche cimentato nella recitazione con dei ruoli avuti ne La squadra, Un posto al sole e Un medico in famiglia. Nel suo curriculum ha inserito anche Verdetto finale, dato che ha sostituito senza alcun preavviso Veronica Maya.

Ne La vita in diretta ha anche sostituito Marco Liorni e dal 2019 conduce Unomattina in famiglia con Monica Setta. Tutti sono concordi nel dire che sia uno dei conduttori più completi della nostra televisione, oltre che un uomo estremamente affascinante. Da giovane sembrava un attore hollywoodiano. Ecco una foto che lo conferma.

Curiosità su Tiberio Timperi

Il 16 ottobre 2018 Timperi e Francesca Fialdini si diedero un bacio quando conducevano La vita in diretta insieme. L’hanno fatto solo per smentire dei pettegolezzi riguardo la loro reciproca antipatia. Al momento risulta single, in quanto si dedica anima e corpo al figlio Daniele avuto dall’ex moglie Orsola Gazzaniga.

Molti l’hanno seguito fin dai suoi primi esordi nel mondo dello spettacolo italiano. Di conseguenza ricorderanno com’era ai tempi della gioventù. Sembrava un divo del cinema di Hollywood e avrebbe potuto dare del filo da torcere a qualsiasi attore di spicco.

Un tuffo nel passato

Essendo un personaggio pubblico, Tiberio Timperi condivide spesso la sua quotidianità sui social. Pubblica scatti e video che lo ritraggono nel pieno della sua attività professionale, ottenendo così tanti like e commenti positivi. Qualche volta fa uno strappo alla regola mostrando ai follower la sua vita privata.

Non molto tempo fa ha voluto rendere pubblica una foto di quando era giovanissimo. Le fan non si sono stupite più del dovuto perché tuttora è un bellissimo uomo. Probabilmente ha una ruga in più, ma ciò cambia ben poco. Del resto persone di un simile fascino con una vasta cultura scarseggiano oggigiorno.