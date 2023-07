Alice Bellagamba, ad Amici ha fatto sognare tutti oggi è completamente scomparsa: che fine ha fatto

Che fine ha fatto Alice Bellagamba? La ballerina di Amici ha fatto sognare tutti all’epoca, ma oggi è completamente scomparsa dai radar. Chissà se ha proseguito la sua grande passione o no?

Ve la ricordate Alice Bellagamba di Amici di Maria De Filippi? All’epoca con i suoi balletti ci ha fatto sognare, ma oggi è sparita dalle scene, di lei non si hanno più notizie. Chissà che fine avrà fatto? In molti si sono chiesti se ha proseguito nel suo sogno, come hanno fatto i suoi compagni di avventura dell’epoca o se ha scelto di cambiare totalmente settore.

Era il 2008 e ad Amici si sentivano ancora nomi quali Garrison Rochelle e Steve La Chance. A quell’edizione parteciparono come sempre diversi allievi, alcuni dei quali allora sconosciuti, sarebbero diventati professionisti molto famosi oggi. Ve ne diciamo qualcuno, chissà se vi dicono qualcosa? A parte la ballerina Alice Bellagamba di cui vi sveleremo tutto fra poco, gareggiavano degli sconosciuti Alessandra Amoroso, Valerio Scanu e Leonardo Marki Monteiro…ve li ricordate?

Alice Bellagamba e il successo grazie ad Amici

Alice Bellagamba, classe 1987 è diventata famosa grazie alla partecipazione, in veste di ballerina, all’ottava edizione di Amici di Maria De Filippi. Viene subito notata per il suo talento e la sua bravura, motivo per cui arriva in semifinale, come unica ballerina del gruppo. In quell’occasione arrivò quarta, ma nonostante questo, la Bellagamba ha lasciato un’impronta profonda nel cuore dei suoi followers.

Lo strascico di Amici ci mise un po’ a diradarsi però, in quanto l’anno dopo partecipò all’edizione di Amici – La sfida dei talenti a Torino, l’estate successiva invece prese parte ad Amici Tour insieme ai suoi altri compagni d’avventura. Partecipò anche al musical, Io Ballo di Riccardo “Chicco” Sfondrini e Patrick Rossi Gastaldi, dove lei e altri allievi di Amici ballarono con la coreografia di Garrison. Infine, prenderà parte al video musicale dell’allora fidanzato ed ex cantante di Amici, Luca Napolitano.

Alice Bellagamba cosa ha fatto dopo Amici?

Alice Bellagamba ha fatto sognare tutti durante l’ottava edizione di Amici di Maria De Filippi, sapete che fine ha fatto oggi? Quando il successo dato dal talent svanì, la ballerina non si diede per vinta e iniziò a studiare recitazione, provando così la strada dell’attrice. Prese parte così ai fiction quali Anna e i cinque, Non smettere di sognare, Balla con noi, Provaci ancora Prof e così via.

Siccome però il richiamo del ballo per la Bellagamba era più forte di tutti, la ballerina decise così di fondare una sua compagnia di danza, la Balletto delle Marche che gestisce in todo e aprire anche una sua scuola di ballo a Jesi. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, dopo la fine della relazione con il cantante Napolitano, si è sposata con Andrea Rizzoli con il quale ha divorziato nel 2016 e in seguito ebbe un breve flirt con Daniel Bondì.