Carlo Conti, perché è sempre abbronzato: finalmente esce fuori il vero motivo

Carlo Conti, sapete perché l’amatissimo conduttore toscano è sempre abbronzato? Finalmente arriva la verità.

È stata indubbiamente una grande stagione televisiva, quella che si è conclusa un mese fa circa, per il bravo conduttore fiorentino, che ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo ancora giovanissimo lavorando in Radio. A breve si appresterà a bissare il successo della scorsa con nuove incredibili sorprese.

Lo ritroveremo saldamente al timone, a partire da settembre 2023, di Tale E Quale Show. In queste ore ha anche annunciato via Social i nomi dei concorrenti vip che ci allieteranno con le loro performance e che poi dovranno ascoltare i giudizi dell’agguerritissima giuria. Fra di essi figurano due grandi vippone, quali Pamela Prati e Ginevra Lamborghini.

Inoltre troviamo tra i partecipanti pure l’ex naufraga Cristina Scuccia. Carlo adesso sta trascorrendo un periodo di meritato riposo al mare in compagnia della sua famiglia e degli amici più cari, in attesa di ritornare in TV per l’immensa gioia dei suoi estimatori. Oltre a Tale E Quale Show, condurrà anche il suo spin off Tali E Quali, che piace sempre tantissimo.

Carlo Conti, pezzo da novanta della Rai

Dopo l’ottimo successo riscontrato da I Migliori Anni, anche nel 2024 quasi sicuramente lo rivedremo con questo programma in TV. Non mancheranno poi altre conduzioni di serate importanti per lui, che è diventato sempre più uno dei pezzi da novanta dell’Azienda Di Viale Mazzini, insieme al carismatico Amadeus.

In molti di chiedono se nel 2025 non sarà lui a riprendere le redini del Festival Di Sanremo, visto che è risaputo che Ama per un po’ non vorrà più saperne. Conti non è solo vincente professionalmente parlando, ma anche dal punto di vista sentimentale e privato. Felicemente sposato con la sua bella Francesca, è anche un papà orgoglioso di Matteo, venuto alla luce l’8 febbraio del 2014.

Il motivo della sua pelle tanto scura

Prima di incontrare la sua Francesca, lui era uno scapolo impenitente e ha vissuto varie storie con diverse donne del mondo dello spettacolo, fra cui ricordiamo la splendida Roberta Morise. Tuttavia qualcosa non è cambiato con l’arrivo della moglie. Vale a dire la sua passione è per l’abbronzatura in tutte le stagioni dell’anno. Difatti in molti hanno notato il suo colore molto scuro di pelle.

In particolare a risultare scuro è il viso. Quando non può andare al mare per la tintarella, lui ricorre alle lampade solari. In ogni caso sta anche molto attento alla salute, perché è ben conscio del fatto che l’eccessiva esposizione al sole, nonché ai raggi UV, non sia proprio un autentico toccasana per nessuno. Ed è per questo che usa sempre una crema con una buona protezione solare.