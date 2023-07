Tommaso Zorzi, il dramma della sorella: “Persi i sensi e nel sangue hanno trovato…” | Racconto da brividi

L’influencer Tommaso Zorzi non ha vissuto bei momenti per colpa di un episodio spiacevole che ha reso la sorella protagonista. Ecco cosa è successo alla ragazza.

Tommaso Zorzi è uno degli influencer più noti del momento, in quanto ha ottenuto la popolarità partecipando a una delle vecchie edizioni del Grande Fratello Vip. Era la quinta edizione e lui si è messo in gioco fin dal primo giorno nella casa più spiata d’Italia. Grazie a quest’esperienza ha conosciuto Francesco Oppini, al quale ha dichiarato il suo amore.

Non è stato corrisposto, ma a prescindere da tutto sono rimasti in buoni rapporti. Alla fine ha vinto portando via il montepremi. Da allora è spesso presente nel piccolo schermo per condurre dei programmi: Riccanza su MTV, TIM MTV Awards, Pechino Express su Rai 2, GFVIP Late show e tanti altri ancora.

Per quanto riguarda la vita privata è stato fidanzato con l’ex ballerino di Amici Tommaso Stanzani. Hanno avuto una relazione per qualche annetto, dopodiché le strade si sono separate. A prescindere dall’addio pare che anche in questo caso ci sia una bella amicizia.

Gli italiani hanno avuto modo di conoscere la sorella Gaia Zorzi per via delle sue ospitate nella casa del reality. In questi giorni è stata proprio lei a raccontare una triste vicenda. Le sue parole hanno lasciato tutti a bocca aperta.

Brutta serata per Gaia Zorzi

Gaia è una splendida ragazza di 25 anni che vive la quotidianità tra Milano e Bruxelles. Ha portato avanti gli studi in Olanda nel settore della politica e delle comunicazioni internazionale. Adesso è stabile nella capitale del Belgio per realizzare dei progetti di lavoro.

Ultimamente ha deciso di condividere con i follower un evento che le ha fatto aprire gli occhi sulla vita notturna. Una confessione che tuttora ha fatto cadere nello sconforto la famiglia Zorzi. Andiamo a scoprire cosa è successo alla giovane.

“Non mi ricordo nulla. Zero assoluto”

Su Twitter ha raccontato cosa ha vissuto sulla sua pelle qualche anno fa all’estero: “Durante il mio secondo anno di università ero uscita con le mie coinquiline per andare a ballare…Stupidamente accettai dei drink da un gruppo di ragazzi che non conoscevo. Era inizio serata (saranno state le 11 di sera) e io da quel momento non mi ricordo nulla. Zero assoluto. A quanto pare ho perso i sensi, è arrivata l’ambulanza fuori dal locale e io mi sono svegliata il giorno dopo alle 13 in ospedale“.

Poi ha proseguito: “Grazie al cielo quella sera una delle mie coinquiline non ha lasciato mai il mio fianco, mentre l’altra ha continuato a far serata. Rimase pure in ospedale fino alle sei di mattina…Trovarono nel mio sangue rohypnol, un sedativo conosciuto come ‘date drug’. Anni dopo questo locale di Maastricht chiuse dopo che questa cosa successe a più ragazze e si scopri che erano i baristi a vendere queste sostanze ai ragazzi che frequentavano la discoteca”.