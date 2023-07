Giuseppe De Filippi, il fratello di Maria è famosissimo: ecco dove l’avete visto spesso

Giuseppa De Filippi, è il fratello super famoso di Queen Mary. Lo vedete spesso in TV. Lo avete individuato?

Se parliamo delle Reti Mediaset, dove attualmente l’AD Pier Silvio Berlusconi con il suo affiatatissimo team lavorativo ha compiuto delle vere e proprie rivoluzioni, non possiamo non pensare a Maria De Filippi. Difatti lei non solo è una grandissima professionista che opera da tento tempo all’interno di suddetta Azienda, ma ne è la regina indiscussa a livello di conduzione.

Ogni suo programma è fondamentale a livello di interesse da parte del pubblico italiano. Tra l’altro è presentissima sul Piccolo Schermo, facendoci compagnia ogni giorno. Da settembre 2023 la ritroveremo al timone si di Uomini e Donne che di Amici. Inoltre la ammireremo anche nella veste di giudice a Tu Si Que Vales.

A gennaio 2024, subito dopo le festività natalizie, ci regalerà tantissime emozioni con C’è Posta Per Te. Ora sta andando in onda la nuovissima stagione di Temptation Island, prodotta dalla Fascino. Il viaggio nei sentimenti è un grandissimo successo, tanto che ne verrà proposta anche una versione invernale, come annunciato alla presentazione dei palinsesti Mediaset.

Maria De Filippi e il suo amatissimo fratello Giuseppe

Insomma si preannuncia una stagione TV 2023/0224 particolarmente calda per la De Filippi che sta vivendo in questo periodo un po’ di sano relax. Tuttavia questa è anche un’estate molto triste per lei, essendo la prima che vive senza il suo adorato Maurizio. A farla sentire meno sola ci saranno i suoi amici, il figlio adottivo Gabriele, ma con molta probabilità anche l’amatissimo fratello maggiore Giuseppe.

È più grande di lei di 7 anni e i due oggi vanno molto d’accordo. È un uomo molto riservato ed è un imprenditore di successo. Ed è per questo motivo che talvolta appare in Tv e sui giornali. A parlarne per la prima volta in TV fu la sorella, durante un’ospitata a Che Tempo Che Fa da Fabio Fazio. I due sono stati immortalati dopo una partita di tennis dai fotografi di Chi.

Oggi sono unitissimi

L’uomo è molto affascinate ed è molto più alto della celebre sorella. Caratterialmente parlando sono molto diversi, tant’è che lui era un vero secchione a scuola, mentre lei no. La conduttrice l’ha sempre visto come un mito e da ragazzina e da bimba voleva sempre trascorrere anto tempo con lui che, dal canto suo, voleva i suoi spazi.

Tuttavia lei non si è mia arresa e alla fine Giuseppe la colpì con un pallino di una pistola giocattolo in fronte, senza tuttavia farle troppo male. Quando si incontrano e ciò succede con una certa frequenza, amano parlare dei tempi passati della loro famiglia d’origine. Dunque della mamma professoressa di lettere e del papà che ha svolto la professione di rappresentante di medicinali.