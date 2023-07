Amadeus l’ha stroncata del tutto: di lei non ne vuole proprio sapere più nulla

Amadeus, è arrivata la clamorosa stroncatura per lei. Il conduttore non ne vuole proprio sapere.

Sta lavorando ormai da diversi mesi e pure a spron battuto alla nuova edizione del Festival di Sanremo 2024, il bravo e accorto Amedeo Sebastiani, in arte Amadeus. Per lui sarà la quinta volta consecutiva che rivestirà il duplice ruolo di conduttore e direttore artistico della kermesse canora, che ci invidia tutto il mondo.

Questa sarà l’ultima volta, come ha già annunciato lo stesso, che si è detto super soddisfatto del percorso effettuato fino qui. Se in seguito la Rai gli proponesse di ripetere l’esperienza potrebbe ripensarci, ma solo tra diversi anni. Chiaramente c’è tanto fermento per conoscere i nomi dei cantanti in gara, nonché degli ospiti e delle donne co-conduttrici che calcheranno il prestigioso palco del Teatro Ariston.

Tantissime sono le novità che arriveranno in questa edizione, a cominciare dall’arrivo della giuria della Radio, che prenderà il posto di quella demoscopica. Ci sono state grandi rivoluzioni all’interno del regolamento dopo tantissimi anni. La prima serata vedrà esibirsi tutti e 26 i cantanti in gara, compresi i tre finalisti di Sanremo giovani.

Amadeus, lei al Festival non ci sarà

Nel corso invece della seconda e terza serata saranno suddivisi a metà. Attesissima è pure la serata dedicata alle cover del venerdì sera. Qui i cantanti potranno presentare affiancati da un ospite, qualora lo desiderassero, un brano, sia di fama nazionale che internazionale, pubblicato fino al 31 dicembre 2023.

Inoltre le cover potranno anche appartenere al proprio repertorio. Al di là di ciò ci si continua a chiedere quali donne vedremo apparire sul palco, anche per ammirare i loro outfit e le loro acconciature. Sono tanti i nomi che si sono fatti in questo periodo, tra cui quello della splendida Annalisa Scarrone. Quel che è certo è che alla kermesse, dal 6 al 10 febbraio 2024, non vedremo lei.

Barbara D’Urso non sarà neppure lì

Dagospia ci comunica che, dopo essere stata tolta dalla conduzione di Pomeriggio Cinque, il suo storico rotocalco, Barbara D’Urso non approderà al Festival Di Sanremo 2024 per affiancare Ama in una o più puntate. “Non è nei piani del direttore artistico”, riferirebbe il sito secondo quanto racconta Giuseppe Candela.

Riguardo al futuro di Carmelita in TV, lei ha smentito la possibilità di andare a Ballando Con le Stelle come giurata, anche perché, secondo lei : “Non è mai esistita questa possibilità”. Questo quanto riferito a La Repubblica. Pure i vertici Rai hanno fatto sapere che non c’è stato alcun contatto con lei, così come Urbano Cairo, in riferimento a La7.