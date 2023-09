Cambio dell’armadio, fallo in maniera veloce: Bastano solo 6 passaggi

Se anche voi odiate fare il cambio dell’armadio, niente paura abbiamo la soluzione adatta a voi. Bastano solo 6 passaggi fatti bene e farete tutto in maniera veloce e soddisfacente.

Cambio dell’armadio in vista? Non andate in panico, in quanto vi basterà seguire questi semplici 6 passaggi per effettuare questa consueta operazione in maniera rapida e indolore. Molte volte, nei lavori domestici, il problema è la tecnica, quando non si conosce, si perde molto più tempo.

Ecco perché vogliamo venire in vostro soccorso con questa mini guida che vi aprirà un mondo. Farete tutto quello che c’è da fare con il vostro cambio di stagione, nella metà del tempo. In questa maniera, riuscirete a ritagliarvi del tempo prezioso da dedicare a voi stessi e ai vostri hobby.

Ecco come fare il cambio dell’armadio in 6 passaggi

Il cambio dell’armadio, di cui vi parleremo a breve, viene fatto principalmente da tutte quelle persone che dispongono di un armadio non troppo grosso da poter ospitare tuti i vestiti delle varie stagioni. In realtà, questo è un pensiero comune, ma non è così. Anche chi disponde di una grossa cabina armadio o di mobili che si sviluppano su intere pareti, ricorrono a questa tecnica di sistemazione del guardaroba.

Principalmente perché è molto più comodo, avere più vicini gli abiti divisi per stagione. Quindi alla fine, questo cambio lo fanno un po’ tutti. Poi per carità, c’è chi, avendo lo spazio limitato è costretto a riporre nell’armadio soltanto gli abiti necessari, mentre tutti gli altri, aspettano di uscire pazientemente, chiusi in scatoloni, riposti sotto il letto. Ad ogni modo, qualunque sia la vostra situazione, se imparate a fare il cambio dell’armadio in maniera corretta, non avrete più problemi di tempo.

Rapido e indolore

Ecco quali sono i 6 passaggi da fare per fare il cambio dell’armadio in maniera rapida e super veloce:

Svuotare l’armadio, in modo da poter selezionare un capo alla volta e iniziate a creare dei mucchi per tipologia; Analizzate bene i mucchi che avete fatto e se vedeste capi che non usate più, buttateli via o regalateli o dateli in beneficenza, basta che li leviate dall’armadio; Quando sul vostro letto rimarranno soltanto gli abiti di cui non vorrete separarvi, potete riporli di nuovo nell’armadio. Mi raccomando è fondamentale che siano puliti, per evitare le tarme; Se siete in inverno, prendete tutti i capi estivi e riponeteli dentro apposite scatole con il coperchio, in modo da riporre nelle ante dell’armadio solo i vestiti di stagione. Ovviamente questa procedura andrà fatta ogni volta che avrete bisogno di altri tipi di vestiti; Utilizzate dei profumatori di armadi, che siano acquistati o creati con la tecnica del fai da te, il risultato non cambia. In questa maniera gli abiti non avranno mai quell’odoraccio di chiuso che tanto non piace; Pulite bene l’armadio prima di riporre i vestiti puliti della stagione in corso.