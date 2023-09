PNL, come migliorare il potere della mente: 5 principi che ti cambieranno la vita

Programmazione Neuro Linguistica, il potere della mente migliorerà la tua vita. Svelati i 5 pilastri della PNL

La PNL, o Programmazione Neuro Linguistica, è una disciplina che si occupa di migliorare gli schemi comportamentali e cognitivi dei soggetti attraverso una buona comunicazione ed una maggiore autoconsapevolezza. L’obiettivo, quindi, è di cambiare il pensiero modificando gli schemi mentali ed emotivi.

La PNL nasce negli anni Settanta e i padri fondatori della disciplina sono Richard Bandler e John Grinder. I due sostenevano la tesi secondo cui questo approccio fosse efficace per la cura delle fobie e dei disturbi legati all’apprendimento.

Una delle tecniche fondamentali della programmazione neuro linguistica prende il nome di “modeling“, ovvero il modellamento. Questo principio consiste nel modellare i nostri schemi interiori a seconda dei comportamenti o degli schemi di pensiero positivi di altri soggetti.

Generalmente, questa tecnica è adottata dai bambini che imitano azioni e atteggiamenti dei propri genitori. Si tratta di un modellamento indiretto in quanto il bimbo non è consapevole della condotta che sta adottando, ma si limita a seguire l’esempio delle figure genitoriali.

PNL, 5 principi che migliorano la vita

La programmazione neuro linguistica è un insieme di tecniche e teorie finalizzate al modellamento delle mappe interiori al fine di condurre l’essere umano all’autoconsapevolezza. Si tratta di un “processo psicologico” in grado di riprogrammare i nostri processi interni al fine di modificare gli schemi di pensiero negativi e raggiungere il successo. I padri fondatori della disciplina hanno individuato 5 principi fondamentali della PNL.

Il primo principio è la comunicazione. Il modo che utilizziamo per comunicare delimita una prospettiva personale che potrebbe non coincidere con quella del nostro interlocutore. Il secondo principio riguarda il modo in cui elaboriamo le informazioni che varia in base al proprio schema cognitivo. L’ancoraggio è il terzo pilastro della PNL e consiste nell’ancorarsi ad un evento piacevole per superare una situazione stressante. Inoltre, fondamentale è che il tempo venga gestito in maniera efficace: solitamente il passato rappresenta il baule dei ricordi, ma è importante prendere gli aspetti positivi per migliorare il presente. Infine, l’ultimo principio consiste nel sistema di credenze che guidano il nostro modo di agire.

PNL, i campi in cui applicare la programmazione neuro linguistica

La programmazione neuro linguistica viene definita come “lo studio della struttura dell’esperienza soggettiva“. Infatti, si parte dall’esperienza personale per modellare i propri schemi cognitivi e comportamentali.

Come afferma Robert Dilts, il padre della PNL sistemica, le tecniche di programmazione neuro linguistica possono essere applicate alla psicoterapia al fine di modificare il comportamento negativo, al public speaking per comunicare in modo chiaro ed efficace, ed al team building per creare un gruppo di lavoro armonioso e produttivo.