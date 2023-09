Allarme Insonnia, stai sbagliando tutto: Ecco 4 consigli che ti cambieranno la giornata | Parla l’esperto

Stop all’insonnia. Per molti si parla di vero allarme. I quattro consigli da prendere al volo per dirle ciao ciao con la manina.

Per vivere bene bisogna oltre a mangiare in maniera sana, dormire le canoniche 8 ore a notte. Tra l’altro un buon riposo è il top non solo per affrontare al massimo la giornata che ci attende a livello fisico e psicologico ma anche per far funzionare bene il metabolismo. E se questo va in tilt o comunque è pigro fatichiamo moltissimo a rimanere in forma.

Fatto sta che ci sono alcune abitudini, decisamente non positive, che non ci permettono di riposare la notte. E non parliamo dei rumori messi in atto dai vicini o dagli schiamazzi in strada. Parliamo di alcuni gesti che mettiamo in atto noi. Sarebbe d’uopo correggere il tiro fin da subito e non aspettare di ritrovarci troppo stanchi, affaticati e, quel che è peggio, depressi.

Cominciamo con il dire che la nostra mente e il nostro corpo sono decisamente connessi. In tale direzione gli antichi la sapevano decisamente lunga. Non per nulla sostenevano: ” Mens Sana in corpore sano”. E ancora oggi questo detto latino è molto ripetuto anche da chi effettivamente non ha compiuto studi umanistici.

Allarme insonnia, stai sbagliando tutto

Dopo averci ripetuto, quasi come una sorta di accattivante mantra questo detto, iniziamo a fare un bel respiro. Beviamo un bicchiere d’acqua, meglio se fresca ma non gelida, e chiudiamo per qualche istante gli occhi. Siamo stanchi e dormiamo poco e male. Eppure quando eravamo in vacanza non era così. E nemmeno nel corso di quel weekend al mare.

Dunque che cosa sbagliamo ora che siamo tornati a mille sul lavoro e/o sui banchi di scuola? Quali sono le abitudini che mettiamo in atto nella nostra quotidianità e che non ci permettono di dedicarci come si deve al riposo notturno? Pensiamo a che cosa facciamo la sera quando torniamo a casa e poi seguiamo le dritte dell’esperto per correggere subito il tiro.

I consigli dell’esperto

Cominciamo con il non bere caffé e tè dopo le 18, a meno che non siano decaffeinato e deteinati. No alle tisane drenanti dopo sempre quella fascia oraria ma sì a quelle rilassanti. In tale maniera eviteremo di tenere gli occhi sbarrati a lungo e di correre mille volte in bagno. A tavola a cena manteniamoci leggeri e cerchiamo di non cenare mai troppo tardi.

Poco prima di metterci a letto spegniamo tutti i dispositivi nonché la luce e rilassiamoci, facendo dei lunghi respiri. Evitiamo poi nel corso della giornata di fare i classici riposini, altrimenti la sera faremo fatica ad addormentarvi a un orario decente. E per ottenere un bel sonno ristoratore cerchiamo di tenerci in forma con del sano movimento nel corso delle ore diurne.