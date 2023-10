“Ti caccerei a calci”: Alessandra Celentano, travolta da parole orribili di una nota conduttrice | La conoscete tutti

Alessandra Celentano e quella diatriba con la famosa conduttrice che ha lasciato tutti senza parole, molti hanno assistito alla scena in diretta, altri ne hanno sentito parlare e altri ancora non ne avevano idea. Ecco che cos’è successo.

È una professionista nel suo settore la bravissima Alessandra Celentano, ma non sempre è particolarmente apprezzata per il suo atteggiamento severo. Odiata o meno, nel suo campo è una professionista ed essere formate professionalmente da lei è un grande onore.

Proprio per questo motivi molti allievi di Amici, scuola nella quale insegna da circa 20 anni, accettano (non proprio con il sorriso), le sue sgridate pubbliche. Con altri invece feeling proprio non c’è né, ma si sa nella vita non si possono incontrare soltanto persone facili. Ad ogni modo di quel litigio in diretta con la conduttrice, in molti non se lo ricordavano. Voi l’avevate visto?

Il litigio tra Alessandra Celentano e la conduttrice

Alessandra Celentano, per chi se lo fosse perso, ha partecipato a Belve di Francesca Fagnani e nonostante le domande pungenti che solo la conduttrice sa porre, la maestra di ballo se l’è cavata egregiamente. In realtà in molti hanno pensato che sarebbe saltato in aria il set, visto il carattere tosto di entrambe le donne.

Fortunatamente ne sono uscite vive entrambe, ovviamente scherziamo. Ma comunque vale la pena vederla quella puntata, perché si scoprono diverse cosette interessanti sulla Celentano. Come la vediamo ad Amici è nella realtà, fiera e orgogliosa e come ha dichiarato lei stessa se c’è bisogno sa anche chiedere scusa, tranne agli allievi ovviamente.

Anche le amiche litigano

Sempre durante l’intervista di Francesca Fagnani a Belve, la conduttrice ha riportato a galla un aneddoto che forse in molti si erano dimenticati. Qualche tempo fa, Maria De Filippi aveva avuto a che dire in diretta ad Amici, con Alessandra Celentano per i suoi metodi poco ortodossi, diciamo così. Come le ha ricordato la Fagnani, in quell’occasione, Maria le aveva detto: “Non capisco cosa fai ad Amici, perché non dirigi la Scala? Umanamente, non sai rapportarti con un ragazzo. Sei proprio scema. Se non ti volessi così bene, ti caccerei a calci nel sedere e non scherzo”.

Dopo aver ripetuto queste parole, la Fagnani ha chiesto alla Celentano se ci fosse rimasta male: “Quando Maria mi ha detto quelle cose, ci sono rimasta male. Poi non ci siamo parlate per un po’, mi sembra, in quel periodo. E poi ci siamo chiarite. Se chiedo scusa? Se c’è bisogno sì…”. In quasi 20 anni, quella fu l’unica volta che Queen Mary e la prof Alessandro hanno litigato, anche perché ognuna nutre una grande stima verso l’altra.