Milly Carlucci, un colpo senza precedenti per la conduttrice: Un debutto che lascia senza fiato | Tutto pronto

Milly Carlucci, è pronta per la nuova avventura: una novità da togliere il fiato. Ecco i dettagli della vicenda

Una delle più celebri conduttrici italiane, Milly Carlucci è amata dal pubblico nazionale per il suo modo genuino di fare televisione. Camilla Patrizia Carlucci, meglio conosciuta come Milly, nasce nel 1954 in Abruzzo, precisamente a Sulmona, ma durante l’adolescenza si trasferisce a Roma.

Nel 1972 tenta un primo approccio con il mondo dello spettacolo e partecipa ad un concorso di bellezza in cui si aggiudica il titolo di Miss Teenager. Tuttavia, non prosegue in questo mondo e decide di dedicarsi allo studio di architettura. Non termina il percorso accademico poichè per Milly si presenta un’occasione imperdibile.

Milly Carlucci inizia a lavorare presso l’emittente televisiva GBR come conduttrice. Nel 1976 riceve il suo primo incarico rilevante: è inviata della trasmissione L’Altra Domenica di Renzo Arbore. Con queste occasioni inizia a far notare la sua presenza che, ben presto, diventerà indispensabile per la televisione italiana.

Negli anni Duemila, Milly Carlucci diventa la regina di Rai 1. La vera notorietà la ottiene grazie al talent Ballando con le stelle che conduce da oltre 15 edizioni. Oltre ad esserne la presentatrice, Milly diventa anche autrice e capo-progetto di questa trasmissione, tra le più longeve della televisione nazionale.

Milly Carlucci, si commuove: “Mi guardano da lassù”

Milly Carlucci è una conduttrice molto amata dagli italiani e da oltre 15 anni è la padrona di casa del talent Ballando con le stelle, in onda su Rai 1. In diverse interviste, la conduttrice ha confessato di essere molto legata a questa trasmissione e soprattutto ai concorrenti che partecipano.

Durante l’intervista rilasciata al settimanale DiPiù, Milly Carlucci si è commossa pensando a questa nuova edizione e soprattutto ai suoi genitori: “Ogni volta che inizia questo programma, faccio un grande respiro e penso ai miei genitori che mi guardano da lassù, poi entro in pista e via”.

Milly Carlucci, un grande debutto a Ballando con le stelle

Nel corso dell’intervista al settimanale DiPiù, Milly Carlucci ha parlato anche del cast di questa nuova edizione, in particolare di un concorrente che ha desiderato molto, ovvero Lino Banfi: “L’ho martellato per tantissimo tempo, specie negli ultimi anni”.

Nell’edizione che partirà dal prossimo 21 ottobre, il cast è eccezionale e sicuramente ne vedremo delle belle. Tra i tanti concorrenti ci sarà anche Lorenzo Tano, il figlio di Rocco Siffredi. Il partecipante ha confessato la sua emozione: “E’ il mio debutto in tv, è una novità per me. Ho accettato questa sfida senza sapere nulla di televisione e, soprattutto, di ballo”. Il desiderio più grande di Lorenzo è quello di rendere orgogliosi i suoi genitori.