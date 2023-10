Jane Alexander, dal Grande Fratello alla confessione agghiacciante: La dipendenza l’ha distrutta | “mi sento sporca…”

Jane Alexander, dal GF alla confessione, assolutamente forte e paurosa. La dipendenza che l’ha piegata in due.

Se parliamo della Alexander a tutti quanti viene di certo in mente la figura della splendida Contessa Lucrezia in Elisa Di Rivombrosa. La serie è stata un incredibile successo e ha sancito il debutto al massimo grado a livello recitativo della splendida Vittoria Puccini. Qui tra l’altro ha conosciuto colui che poi è diventato il padre di sua figlia.

Stiamo parlando di Alessandro Preziosi che interpretava la parte del Conte Fabrizio Ristori che in passato era stato legato sentimentalmente parlando proprio alla bella quanto perfida Lucrezia. Lei lo aveva poi lasciato perdere in quanto assetata di ricchezza e di potere ancora più grande per sposare il Conte Van Neckler.

In ogni caso lei non aveva alcuna intenzione di lasciarlo nelle braccia della giovane e romantica Elisa che cercherà di eliminare con mezzi non proprio ortodossi. Insomma, per Jane quel ruolo è stato iconico e tanta fama le ha donato. Successivamente la abbiamo ammirata nella serie Il Commissario Manara accanto allo strepitoso Guido Caprino.

Jane Alexander, la confessione agghiacciante sulla sua dipendenza

L’attrice, che è dotata di un fascino incredibile e di una sensualità oltre che di un’eleganza fuori dal comune, ha partecipato alla terza edizione del padre di tutti i reality in versione vip. Ora le è stato proposto dallo stesso Alfonso Signorini in diretta televisiva di partecipare anche a quello attuale, mentre lei era andata in confessionale.

Si trovava lì dopo un acceso confronto con Beatrice Luzzi che l’aveva accusata di averle rubato la parte della famosa Contessa in Elisa Di Rivombrosa. L’artista si è presa qualche giorno per pensarci e grande è ora la curiosità dei suoi fan di scoprire che cosa abbia deciso. Nel frattempo spunta la confessione di una sua dipendenza che l’ha distrutta.

“Mi sentivo sporca, sbagliata…”, le sue parole che spaccano i cuori

Tempo fa, gradita ospite di Oggi un altro giorno, ai microfoni di Serena Bortone, ha raccontato della sua dipendenza dall’alcol. “C’erano mattine che mi svegliavo e non ricordavo quello che avevo fatto il giorno prima, lì ho capito che bisognava cambiare. Mi sentivo sporca, sbagliata, non ero più felice“, ha svelato Jane.

Lei è riuscita a uscire dalla sua dipendenza frequentando gli alcolisti anonimi. Tuttavia fondamentale in quel frangente è stato l’amore del suo allora compagno Gianmarco Amicarelli. Difatti in passato ci aveva già provato a risolvere la faccenda da sola ma senza successo. Oggi sta bene e pronta a fare emozionare ancora una volta i suoi fan in nuovi lavori.