Riccardo Scamarcio, l’ha dovuto fare per forza: L’attore finito in ‘tribunale’ | “…ha ucciso”

Riccardo Scamarcio, l’amatissimo attore lo ha dovuto fare e non si potuto tirare indietro. Finito inesorabilmente in tribunale.

Alzi la mano chi non se lo ricorda nell’iconico e super famoso ruolo dell’affascinante e carismatico Step in Tre Metri Sopra il Cielo. Certamente le mani alzate sarebbero pochissime, per non dire praticamente nessuna, dal momento che anche le nuove generazioni amano quella pellicola, tratta dal bestseller di Federico Moccia.

Riccardo ha anche rivestito il ruolo nel sequel, Ho Voglia Di Te, dove è stato affiancato da una meravigliosa Laura Chiatti. I due sono molto amici e in passato, poco più che maggiorenni, avevano già avuto modo di lavorare assieme, non per il Grande ma per il Piccolo Schermo nella serie Compagni Di Scuola.

Certo, di tempo ne è passato da allora davvero tanto e Scamarcio ha arricchito e non di poco il suo curriculum professionale anche in campo internazionale, diventando così uno degli attori più acclamati non solo nel nostro Paese. Lo abbiamo visto anche interpretare ruoli altamente drammatici, come l’omosessuale ebbro di vita nella pellicola Euforia dell’ex compagna Valeria Golino.

Riccardo Scamarcio, l’attore finito in tribunale

Tale ruolo gli è valso nientemeno che una nomination ai David di Donatello. Ha avuto anche modo di lavorare e stretto giro con Nanni Moretti e ha fatto molto discutere quando è uscito al cinema il film Non Sono Un Assassino. In questo caso avevamo a che fare con un thriller, diretto da Andrea Zaccariello.

Nel cast insieme a lui gli strepitosi Claudia Gerini e Alessio Boni. Il personaggio interpretato da Riccardo è molto forte e inquietante e ha sconvolto tantissime sue fan, comprese quelle della prima ora. Lui era molto credibile grazie al suo fulgido talento che è aumentato sempre più nel corso del tempo. Ed proprio a causa di questa pellicola che è finito in tribunale.

Lui ha ucciso per fiction

Chiaramente tutto ciò è accaduto per fiction, visto che lui era stato etichettato per l’appunto come un assassino. Parliamo di una figura molto dark, particolarmente apprezzata dall’artista negli ultimi anni. Lui ha ammesso di essere assai abile nell’interpretare personaggi in tale direzione.

Insomma, gli riescono decisamente bene. Tuttavia lui, come ha confessato lo stesso, è un bravo ragazzo. Oggi a quanto pare, dopo lunghi tira e molla, sarebbe tornato a fare coppia fissa con la ben più giovane collega Benedetta Porcaroli, che è una delle attrici italiane più promettenti del momento, nonché una delle più amate dai suoi coetanei.