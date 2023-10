Elisabetta Gregoraci, spunta una rarissima foto da piccola: La somiglianza con suo figlio è incredibile

È spuntata una rarissima foto nella quale è palesemente visibile la somiglianza tra Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco. Sono rimasti tutti senza parole da questo confronto.

Elisabetta Gregoraci è la nota conduttrice, showgirl ed ex modella di 43 anni che grazie alla sua bellezza incanta ancora milioni di follower. Oltre al suo lavoro di conduttrice che porta avanti brillantemente, per non parlare di tutti gli scatti social, Elisabetta ha una nuova passione, cioè quella di fotografare i piatti che consuma ai vari pasti e riportare gli scatti online.

In molti l’hanno criticata sui social, c’è chi infatti ha pensato fosse incinta, chi avesse addirittura disordini alimentari. Ma un utente sui social ha messo al loro posto gli haters con questo commento: “Una delle poche che mangia come le va e si allena, come è giusto che sia, senza fare la fame: sei un vero esempio” e con questo ha detto tutto. Tra l’altro molti dei piatti che fotografa sono i pranzetti o le cenette che prepara al figlio Nathan Falco al rientro da scuola. Mamma e figlio sono molto uniti, non solo caratterialmente, ma anche esteticamente, come potrete vedere da questa fotografia.

Elisabetta e Nathan sono due gocce d’acqua

Questa notizia ha veramente del surreale, in quanto vi strapperà sicuramente un sorriso e forse un pizzico d’invidia. Elisabetta Gregoraci, è un’ottima mamma e come molte, anche lei segue suo figlio negli impegni scolastici in maniera impeccabile. Di recente si è tenuta una delle tante riunioni genitori/insegnanti, alle quali si partecipa durante il corso dell’anno scolastico.

Fin qui tutto nella norma, se non fosse per il fatto che mentre noi “comuni mortali” quelle riunioni le svolgiamo nelle aule scolastiche, nella scuola di Nathan Falco, questi incontri si svolgono in uno yatch super lussuoso. Ad ogni modo, anche in questo contesto, Elisabetta ha mostrato un look impeccabile, casual ma non troppo, indossando quegli accessori griffati che danno quel toco di particolarità che ha sempre contraddistinto l’ex modella.

Una foto bellissima

Elisabetta Gregoraci, dopo aver condiviso con i suoi fan i dettagli della riunione scolastica del figlio a Monte-Carlo, ha postato in una sua storia una sua foto di quando era bambina mettendola a confronto con una di Nathan Falco Briatore e i due sono praticamente due gocce d’acqua. La somiglianza tra mamma e figlio è innegabile.

Ve la riportiamo in quanto siamo molto curiosi di sapere cosa ne pensate. Sicuramente il figlio della Gregoraci avrà preso anche dal padre, ma i geni dominanti della mamma sono un dato di fatto nella fisionomia del tredicenne.