Alessandro Siani, ‘ucciso’ da un noto giornalista: “Non fai ridere neanche con l’impegno”

Alessandro Siani e quelle parole contro di lui che hanno fatto scoppiare la polemica. I fan sono rimasti senza parole, in quanto non si aspettavano questo dal noto giornalista, una storia che fa pensare sicuramente.

Non è soltanto un attore e un comico, il talentuoso, Alessandro Siani, ma è anche un regista, uno sceneggiatore, un produttore e uno scrittore italiano, apprezzato non solo nel nostro Paese ma anche all’estero. Classe 1975, il comico sta facendo un po’ di tutto, lavorativamente parlando, in quanto passa da film, a programmi televisivi a doppiaggio a opere letterarie.

Per quanto sia sempre a suo agio davanti alle telecamere, è molto geloso della sua vita privata, proprio per questo motivo sappiamo ben poco, se non che è sposato e ha due figli. Nonostante sia “l’anima della festa” in quanto la gente inizia a ridere per ogni sua apparizione, quel noto giornalista non la pensa alla stessa maniera.

Il noto giornalista contro Alessandro Siani

Alessandro Siani non ha mezze misure, in quanto o fa ridere i suoi fan o li fa arrabbiare. Nonostante la folla lo acclami, molte volte riemerge quella scena, all’apparenza goliardica, anche se non tutti l’hanno vista così, di quando il comico prese in giro un bambino di 9 anni al Festival di Sanremo. Vi citiamo questo episodio perché c’entra con il paragrafo successivo della nostra storia.

Ad ogni modo, quella volta Siani fece una gaffe che sicuramente non dimenticherà. Salito sul palco dell’Ariston, iniziò a fare dell’ironia su quel piccolo telespettatore che dalla stazza gli ricordava il suo baby collega di uno dei suoi film e quindi scherzò abbastanza pesantemente con lui. Viste le critiche e resosi conto della figura poco carina fatta nei confronti di un bambino, che sicuramente quelle “battute” contro di lui le sentirà tutti i giorni, si è scusato sinceramente, incontrandolo di persona.

Cos’è successo?

Salvo Sottile è un giornalista e conduttore che generalmente non rilascia mai dichiarazioni tanto dure, eppure in quella circostanza, lasciò i telespettatori basiti, per quelle parole contro Alessandro Siani. Il tutto nacque dopo l’ospitata del comico a Che tempo che fa, in seguito quindi Sottile disse: “Siani è un non comico, uno che non fa ridere neanche se ci si mette d’impegno. Fa battute di una banalità rara e con quella verve e quella enfasi rende il napoletano fastidioso quando invece è caldo e ammaliante…Io me lo ricordo solo a Sanremo, quando prese in giro un bambino sovrappeso seduto in platea. Veri comici cercasi!”.

Come avrete potuto immaginare anche Sottile non fu contento dell’episodio di Sanremo. Ad oggi sono passati diversi anni da quel caso e pare semplicemente che ognuno abbia proseguito le proprie vite non parlandone più. Eppure molti follower sono speranzosi che prima o poi uno dei due, che sia Siani o Sottile, chiariscano il motivo di tanto astio. Speriamo che ad oggi sia giunta la tregua tra di loro.