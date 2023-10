Lapo Elkann, dopo anni spunta l’amara confessione: “…sono uno sfigato” | Il motivo è preoccupante

Lapo Elkann, confessione choc dell’imprenditore. Si è dato dello sfigato.

Una vita vissuta talvolta sul filo del rasoio, per cercare di morderla a più non posso. Ha amato sfidarla e talvolta persino prendersi gioco di lei senza forse rendersene conto, almeno fino in fondo. Ha toccato il fondo e si è fatto male, ma male per davvero. I suoi eccessi e la sua esistenza in linea generale sono stati per lunghissimi anni sotto gli occhi di tutti e soprattutto sotto i riflettori.

Qualunque cosa faceva e diceva diventava forte di grande interesse e continuo pettegolezzo. È stato pure al centro della cronaca rosa per via delle sue passate storie d’amore, tra cui quella con Martina Stella. Oggi Lapo è un uomo novo e possiamo dire che sia rinato grazie all’amore che, se è vero e con la A maiuscola, può fare miracoli.

È innamorato della moglie Joana Lemos, e durante un’ospitata a Verissimo ha rivelato che diventa sempre più bella e profonda la loro storia.. La donna ha 50 anni ed è bellissima. Inoltre è già mamma di due figli, nati nel corso di una precedente relazione e che vanno d’accordissimo con Lapo. Tra l’altro sono bei grandi dal momento che hanno 22 e 25 anni.

Lapo Elkann e la sua amara confessione

Oggi vive in Portogallo perché la sua consorte non voleva spostarsi dal suo luogo natio. Lui poi è molto contento del fatto che si siano chiusi alcuni capitoli del suo passato che gli hanno fatto molto male. Dalla Toffanin ha ribadito che li ha chiusi per bene e per sempre, gettando in un angolo polveroso le sue dipendenze.

Ora sta bene e come ha spifferato a Chi, è felice e innamorato. Tuttavia tempo fa, come si legge da Vanity Fair, il rampollo di Margherita Agnelli e Alain Elkann, classe 1977, ha parlato di ciò che ha riguardato la sua giovinezza. Lo ha confessato innanzi al grande pubblico, in un convegno. Lui si era sentito uno sfigato.

” La dislessia mi ha fatto sentire uno sfigato”

“La dislessia mi ha fatto sentire uno sfigato. Da piccolo, a causa della dislessia, sono stato bocciato per due volte e ho sofferto molto il fatto di essermi diplomato assieme a mia sorella di due anni più piccola…”, queste le prime parole dell’amara confessione dell’imprenditore, che hanno spezzato in mille pezzi i cuori dei suoi estimatori.

I professori tuttavia non capivano il suo problema e anche ciò lo ha fatto stare parecchio male. E lui che reazione ha avuto? “Come reazione a ciò che stavo vivendo ho sviluppato un mio mondo pieno di sogni e fantasia. Ho sviluppato una sorta di creatività ribelle che mi consente oggi, di fare il lavoro che amo!”, ha infine confessato Lapo.