Serena Bortone, dopo anni spunta un’accusa diretta alla Reginetta della Domenica | “E’ colpa mia”

Serena Bortone, confessa la sua opinione su una famosissima della televisione italiana. Ecco i dettagli della vicenda

Serena Bortone è una celebre conduttrice, autrice ed anche giornalista di grande successo. Nasce nel 1970 a Roma e cresce in una famiglia unita che le trasmette la passione per la lettura. Ogni estate, Serena studia a Londra ed impara perfettamente la lingua inglese.

Il debutto nel piccolo schermo avviene nel 1994 in “Mi manda Lubrano“, una trasmissione d’inchiesta e di denuncia a tutela dei cittadini. La sua carriera si alterna tra caporedattrice, inviata, conduttrice di diversi programmi che portano Serena al successo.

Nel 2016, infatti, scrive e conduce lo show “Tutti salvi per amore“. Tuttavia, il vero successo lo raggiunge l’anno seguente con la trasmissione “Agorà“, in onda su Rai 3. Al timone di questo programma resta fino al 2020 e nello stesso anno passa alla conduzione di “Oggi è un altro giorno“.

Proprio in questa talk show ha avuto la possibilità di farsi conoscere meglio dal grande pubblico che la ama per la sua spontaneità. Durante una puntata, la conduttrice appare con un braccio fasciato provocando la preoccupazione di tutti i suoi fan. Serena, a questo punto, ha dovuto confessare la verità sulla misteriosa malattia.

Serena Bortone, la sindrome di De Quervain

Serena Bortone, durante una puntata di “Oggi è un altro giorno” è apparsa in studio con un braccio fasciato. Per tranquillizzare il pubblico ha dovuto spiegare le ragioni di quella fasciatura e ha confessato di essere affetta dalla sindrome di De Quervain, ovvero un’infiammazione dei tendini del pollice.

Si tratta di una patologia non grave, ma che può essere invalidante a causa dei terribili dolori che provoca nei movimenti del polso. Il dolore fisico può essere risolto con una cura farmacologica, ma per eliminare a fondo il problema potrebbe essere necessario un intervento chirurgico, esattamente come accaduto a Serena Bortone.

Serena Bortone, l’accusa è terribile

Serena Bortone occupa un posto fisso nel piccolo schermo ed è amata dal pubblico italiano per il suo modo genuino di condurre temi anche delicati. Durante un’intervista, Serena ha confessato di essere molto orgogliosa del suo modo di operare e ha spiegato cosa significa per lei il ruolo che ricopre: “Quello del conduttore è un ruolo importante perchè è l’ultimo tramite di un processo evolutivo delle idee. La ragione per la quale sono diventata conduttrice è che volevo essere responsabile di quello che facevo“.

Tuttavia, il giornalista pone una domanda molto diretta alla conduttrice di Oggi è un altro giorno: “Ti senti la Mara Venier del futuro?”. Sembra quasi un’accusa diretta ad una regina della televisione italiana e Serena, a questo punto, controbatte: “Non mi sento nessuno. Mara dov’è sta benissimo e ci rimarrà a lungo. Io mi sento solo me stessa”.