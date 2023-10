Gabriele Corsi, travolto da accuse gravissime: Il conduttore non ha potuto trattenersi | “Mi avete offeso…”

Gabriele Corsi, profondamente amareggiato per le gravissime accuse: “Mi avete offeso…”. Ecco i dettagli della vicenda

Gabriele Corsi è un attore, un conduttore televisivo e radiofonico di grande successo. Insomma, un vero e proprio showman della televisione italiana. Gabriele è molto amato dal pubblico italiano per la sua pura comicità irriverente, ma mai fuori luogo

Gabriele Corsi nasce a Roma nel 1971 e sin da piccolo mostra una notevole propensione per il mondo dello spettacolo. Subito dopo aver conseguito il diploma di maturità, frequenta l’Accademia di Arte Drammatica Silvio D’Amico nella capitale.

Tuttavia, pochi mesi dopo, lo showman viene espulso da una delle scuole più ambite della nazione. Solo recentemente ha svelato i motivi: “Occupai un’aula per protestare contro la guerra in Iraq e fui cacciato. “Inadatto alla struttura accademica”, mi dissero, e devo ammettere che mi trovai d’accordo con loro. E quando lo seppe il grande Gigi Proietti mi valse pure i suoi complimenti”.

Nonostante tutto, Gabriele è destinato a diventare uno dei volti più celebri del piccolo schermo. Tra i programmi condotti dallo showman romano ricordiamo “Take me out” e “Piccoli giganti” in onda su Real Time, “Cartabianca” e “Boss in incognito“.

Gabriele Corsi, il Trio Medusa ed il successo del gruppo

Gabriele Corsi raggiunge la popolarità quando, al fianco dei suoi amici di vecchia data Furio Corsetti e Giorgio Daviddi, danno vita al Trio Medusa. Si tratta di un gruppo comico che nasce quasi per caso, per puro divertimento tra tre grandi amici. Durante una vacanza estiva, i tre cabarettisti costruiscono una stazione radiofonica amatoriale con cui si divertono a coprire con voci e scherzi la frequenza di Radio Maria.

La simpatia nutrita dagli ascoltatori, porta il gruppo comico direttamente nel piccolo schermo. Diventano inviati della trasmissione Le Iene e raggiungono la popolarità quando Vittorio Sgarbi li insulta e quest’ultimo diviene il principale bersaglio del trio.

Gabriele Corsi, non trattiene l’emozione: “Mi avete deluso..”

Gabriele Corsi, amatissimo showman della televisione italiana, è anche un celebre conduttore radiofonico di Radio DeeJay. Negli ultimi giorni, Milano è stata tappezzata da cartelloni pubblicitari che ritraggono tutti gli speaker dell’emittente radiofonica e tra questi, c’è anche il simpaticissimo Gabriele. Lo slogan stampato sul volto dello speaker riportava: “Io sono DeeJay“.

Tuttavia, Corsi è stato vittima di un terribile episodio di violenza ed omofobia. Sul volto dello showman è apparsa la parola “gay“. Gabriele ha pubblicato lo scatto del cartellone in questione sul proprio profilo Twitter e ha commentato: «Per chiarezza: “io sono omofobo”, “io sono razzista”. Questo mi avrebbe offeso. Lo so, non ci potete arrivare. Dai, sarà per la prossima volta…».