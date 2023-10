Rai, il ritorno di un noto conduttore fa tremare la concorrenza: Nessuno potrebbe immaginare | C’entra il famoso showman

Rai, tutto pronto a quanto pare il grande e amatissimo conduttore. C’entra in qualche maniera il mitico showman che tutto il mondo ci invidia.

Sono indubbiamente mesi di grandissimi cambiamenti per l’Azienda di Viale Mazzini. Dopo l’addio di Fabio Fazio che è approdato su Discovery con il suo Che Tempo Che Fa, la cui prima puntata della nuova stagione è appena andata in onda, nulla appare più impossibile ai telespettatori. Tanti più che a seguirlo in questa nuova avventura ci sono pure le amiche Filippa Lagerback e Luciana Litizzetto.

La seconda la vediamo anche impegnata nella sua nuova veste di giudice a Tu Sì Que Vales, il programma di punta del sabato sera di Canale 5 accanto alla grande amica Maria De Filippi e ai colleghi Sabrina Ferilli, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. Lucianina ha tra l’altro preso il posto in questo programma del carismatico Teo Mammucari che è passato in Rai.

Non per nulla lo vedremo danzare nella pista di Ballando Con Le Stelle. Tra gli altri addii all’interno dell’ Azienda di Viale Mazzini c’è pure da annoverare quello della splendida Bianca Berlinguer che è approdata alla Corte di Pier Silvio Berlusconi, in particolare su Rete 4. Qui conduce una nuova versione del suo storico CartaBianca. A farle compagnia il suo storico amico e opinionista Mauro Corona.

Rai, previsto il ritorno di una grande ritorno, c’entra pure lo showman

Flavio Insinna invece è rimasto in Rai ma a quanto pare ora come ora è incentrato più che mai sulla recitazione. E il suo abbandono a livello di conduzione de L’ Eredità, che sarà affidata a Pino Insegno, ha lasciato il classico amaro in bocca ai più. E ora tra arrivi e partenze, si parla del grande ritorno di un amatissimo e stimatissimo conduttore, nonché eccellente giornalista.

Tra l’altro a lanciare in qualche maniera la notizia, che ha davvero del sorprendente, è stato il mitico showman che a stretto giro, a Novembre ritornerà con il suo programma mattutino su Rai2 per la gioia immensa dei suoi numerosissimi estimatori. Difatti nel trailer che lo annuncia vediamo impegnato un ex volto Rai nella costruzione del plexiglass, in un’esilarante gag.

Rosario Fiorello si fa costruire lo studio da Massimo Giletti

Lo showman siciliano, tra i più grandi di sempre nel nostro Paese, in questione è ovviamente Rosario Fiorello mentre il suo programma Viva Rai 2. Nella clip dello spot, che sta andando in rotazione sulle varie Reti Rai, oltre che fortissimo sui Social, possiamo ammirare uno strepitoso Massimo Giletti impegnato nella costruzione dello spazio che sarà poi occupato da Fiore.

In particolare lo vediamo impegnato nella sistemazione del famoso e già citato plexiglass. Sketch a parte, è stato poi l’AD Rai Roberto Sergio a confermare il ritorno del noto e affascinante giornalista in Rai. A quanto pare ciò è previsto per il nuovo anno che in ogni caso non è poi così lontano. E intanto ci si chiede se sarà presente anche da Rosario e in tal caso in quale veste.