Camilla e Carlo ai ferri corti: Quello che trapela è terribile | Tutta colpa di Harry

Camilla e il suo Carlo sarebbero ai ferri corti come mai visto prima. La colpa sarebbe tutta quanta di Harry. Il racconto dei fatti.

Tempi duri, anzi, durissimi, per la mitica Royal Family che è sempre sulla bocca di tutti. Non per nulla qualsiasi cosa faccia non faccia, dica o non dica, un suo membro diventa fonte di immenso interesse e di grande chiacchiericcio. E se poi il fatto riguarda il Re d’Inghilterra e la sua consorte diventa ancora più succulento.

La coppia, sebbene sia sposata non da tantissimo tempo, è legata da un fortissimo sentimento praticamente da una vita. In primis lei, essendo entrambi sposati con altre persone, ha svolto per lui il ruolo di amante. Ha lottato poi con le unghie e con i denti per il loro amore che poi sono riusciti pian piano a vivere alla luce del sole.

E pure la compianta Regina Elisabetta l’aveva accettata all’interno della famiglia e iniziato ad apprezzare come nuora. Lo stesso si può dire del popolo inglese e del figlio maggiore di Carlo William ma non di Harry. Non per nulla il secondogenito del nuovo sovrano e della compianta Lady D non l’ha mai vista di buon occhio e ha sparato a zero su di lei nella sua autobiografia Spare.

Carlo e Camilla a ferri corti per colpa di Harry

Il padre gli aveva chiesto di evitarlo ma lui non ne ha voluto sapere e ora, a quanto pare, ne sta pagando ancora le conseguenze. A non averlo in simpatia è pure la bellissima Kate Middleton, la cognata, che sta mettendo non poco i bastoni tra le ruote tra il marito e il fratello. Non vuole infatti che i due si riappacifichino.

Il che può anche rappresentare la classica spina nel fianco per William che fino a poco tempo fa aveva uno splendido rapporto con Harry. Diciamo che ciò era rimasto tale finché non ha fatto capolino nella vita del Principe Ribelle la splendida Meghan Markle, sua moglie e madre dei suoi figli. Tuttavia pare che ora fra loro ci sia una forte crisi anche per via di una decisione presa dal marito.

Il Principe vuole tornare a casa

Difatti Harry vorrebbe ritornare a vivere in Inghilterra e frequentare ancora il Palazzo. La sua consorte non ne vuole sapere dal momento che al solo pensiero si sente male. Di contro Kate e Camilla non vogliono assolutamente farlo tornare. E pare che a causa di ciò siano volati stracci con i rispettivi consorti che sostanzialmente non sanno che pesci pigliare.

Del resto per le due donne lui è un parente acquisito ma per Carlo si tratta di un figlio mentre per William del suo unico fratello che aveva promesso di proteggere sempre. E tale promessa l’aveva fatta alla sua amatissima mamma. Dunque è chiaro che per loro la faccenda si fa davvero più complicata. Vincerà l’amore filiale, paterno e fraterno su tutte le diatribe ancora in corso fra loro, oppure no?