Emma Marrone, il gesto toccante verso Maria De Filippi: Chissà come reagirà la conduttrice

Emma Marrone ha fatto commuovere tutti i follower con quel bellissimo gesto verso Maria De Filippi, siamo sicuri che la stessa conduttrice farà fatica a trattenere le lacrime. Ecco che cos’è successo.

L’amicizia tra Emma Marrone e Maria De Filippi, è iniziata fin dalla sua prima apparizione al talent Amici, nel lontano 2009, quando la conduttrice ha creduto fortemente nella cantante, non sbagliandosi ovviamente. Ma si sa, Queen Mary raramente sbaglia.

Emma deve tutto al talent anche perché da quel momento il suo sogno ebbe inizio. Iniziò a cantare un successo dopo l’altro, arrivando ad essere una delle cantanti italiane più seguite e ammirate di sempre. Nonostante la fama, la cantante non dimentica da dov’è partita, così ha rilasciato una dichiarazione che ha fatto commuovere tutti i suoi fan.

Emma Marrone e Maria De Filippi

Emma Marrone forse anche grazie a Maria De Filippi è riuscita a superare quel periodo buio nel quale era finita. Ad un anno dalla morte di suo papà, con il quale era molto legata, la Marrone ha rilasciato una lunga intervista nella quale si è raccontata ai suoi fan a cuore aperto. Ovviamente il lutto l’ha destabilizzata, come ha riferito a Gianluca Gazzoli nel podcast, Passa Dal BSMT: “All’inizio è stato veramente difficile, ho avuto dei problemi. Ero talmente destabilizzata che non riuscivo a fare le cose. E mi sono resa conto che non avevo paura di morire, ma di vivere…”.

Poi ha capito che avrebbe dovuto reagire, anche perché il padre le è apparso in sogno quando Emma aveva deciso di mollare la musica: “Non voglio più cantare, pensavo. E la notte lo sognavo: “Canta”, mi diceva. Dopo la sua morte mi sono salvata con questo disco…”. Così è nato Souvenir. Tra l’altro, il brano Intervallo è dedicato proprio a lui, a Rosario Marrone, con il quale aveva un rapporto speciale.

L’affetto di Emma verso Maria

Emma Marrone ha passato un momento e probabilmente lo sta passando ancora, molto triste dopo la morte del padre, ma fortunatamente ha avuto molte persone accanto che l’hanno sostenuta. Tra i tanti troviamo ovviamente Maria De Filippi, alla quale Emma è molto affezionata. Tant’è che è stata proprio lei a dichiarare che prima dell’uscita di ogni suo album, a sentirlo in anteprima è ovviamente Queen Mary, la quale le dà sempre ottimi consigli.

“E’ un punto di riferimento fondamentale nella vita e nella carriera”, ha dichiarato la Marrone e siamo sicuri che la De Filippi sarà molto commossa dalle sue parole, anche se Emma non è la prima allieva di Amici a stravedere per lei. Sulla nostra conduttrice preferita si sentono solo cose belle.